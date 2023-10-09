不滿京法院外包熱線 央視名嘴舉報失職

朝陽區法院：不清楚 需核實

據「央視網」信息顯示，張澤群為中央電視台綜藝頻道主持人，十二屆全國人大代表，曾在2005年至2011年連續主持央視春節聯歡晚會。現為河南省第十一屆青聯名譽主席、中國全國青聯常委，中共中央國家機關青聯常委。

另指一法官包庇犯罪 違法審理

《濟南日報》旗下新媒體「新黃河」報道，張澤群前天（7日）在微博接連發文實名舉報，稱北京市朝陽區法院12368訴訟服務熱線外包，「工作人員竟然不知道『合議庭』是什麼」，存在失職行為。此外，朝陽區法院南磨坊法庭付艷法官，對犯罪行為包庇縱容，枉法審理有違法違規行為。

今年4月7日，張澤群曾發文表示，要問一個問題，「董事長私分2.6億判5年，大學生掏鳥窩判10年，給人鎖上鐵鏈的判6年，人和人咋就差別這麼大呢？」張澤群還稱，「《憲法》的精神是什麼，《刑法》的目的是什麼？法官大人，你辦一個案，不是幹一次活，每個案都是在樹立價值導向。你面對的不是一項項法條，是一個個生命。視而不見生命，如同殺人誅心！」

張澤群所稱的「12368訴訟服務熱線」是法院統一的訴訟服務熱線。北京法院12368訴訟服務熱線具有案件查詢、訴訟諮詢、聯繫法官、投訴舉報、意見建議等服務職能。朝陽區法院宣傳部負責人對此表示，不清楚情况，要去核實。12368熱線工作人員表示是否外包「屬於法院內部事務，不在熱線解答範圍之內」。

北京法院12368熱線在市高院設置總平台，各中、基層法院設置分平台。在今年4月北京市政府採購網公布的《北京市高級人民法院12368熱線訴訟平台服務費項目中標公告》中顯示，「北京市高級人民法院12368熱線訴訟平台服務費項目」總中標成交金額為774.972 萬元人民幣，中標成交供應商名稱是中移在線服務有限公司，服務期限為12個月，採購人信息名稱是「北京市高級人民法院」。