習近平：加強改進外宣 防意識形態風險

蔡奇李書磊出席宣傳思想文化工作會議

根據「央視新聞」報道，中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇出席全國宣傳思想文化工作會議並講話。中宣部部長李書磊作工作佈置。中央網信辦、《人民日報》社、中央廣播電視總台、國務院國資委、北京市委宣傳部、四川省委宣傳部等負責人作交流發言。

會議認為，習近平在新時代文化建設方面的新思想新觀點新論斷，是新時代黨領導文化建設實踐經驗的理論總結，構成了習近平新時代中國特色社會主義思想的文化篇，形成習近平文化思想。習近平文化思想明確了新時代文化建設的路線圖和任務書，為做好新時代新征程宣傳思想文化工作、擔負起新的文化使命提供了強大思想武器和科學行動指南。

會議要求緊緊圍繞學習貫徹習近平文化思想，圍繞貫徹中共二十大關於文化建設的戰略部署，鞏固壯大奮進新時代的主流思想輿論，以強信心為重點加強正面宣傳，提高輿論引導能力；加強和改進對外宣傳工作，堅決有效防範化解意識形態風險；加強黨對宣傳思想文化工作的全面領導。