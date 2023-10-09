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小犬今襲粵瓊 多地停運停航

【明報專訊】中央氣象台預計，颱風「小犬」今天（9日）晚間靠近海南島時強度將明顯減弱。廣東及海南受影響地區宣布停運、停航，其中廣鐵集團表示，計劃對9至11日過海（瓊州海峽）旅客列車採取停運、調整運行區段等措施；海南也稱海口多個港口預計今天停止作業。受小犬影響，今夜間至後天，海南島北半部地區和部分海域將有一次較強風雨天氣過程。

中央氣象台昨續發颱風黃色預警。據中央氣象台預計，小犬中心位置昨清晨5時位於廣東汕尾市南偏西方大約160公里的南海北部海面上，中心附近最大風力14級（最高「17級或以上」），預計小犬將以每小時5至10公里的速度向偏西方向緩慢移動，強度緩慢減弱，逐漸向廣東西部到海南島東部一帶沿海靠近。

受小犬影響，昨上午8時至今上午8時，浙江沿海、福建沿海、廣東沿海將有6至8級、陣風9至10級大風，其中廣東沿海、南海北部的部分海域將有9至11級、陣風12至13級大風；廣東中部沿海、珠江口附近將有大到暴雨、局地大暴雨（100至150毫米）。

據廣鐵集團消息，截至前天下午14時，鐵路部門已停運杭深、廣汕、梅汕等線路列車103列，其中動車組列車91列，普速旅客列車12列。此外，計劃對今天至11日過瓊州海峽的旅客列車採取停運、調整運行區段等措施，預計停運過海旅客列車6列、變更區段24列。

海南海事局也已啟動防禦颱風三級響應，當局稱瓊州海峽客滾運輸航線預計將於今天前後停運；海口新海港、秀英港、鐵路南港預計今天停止作業。

海南省氣象局昨續發颱風四級預警，並提醒在南海東北部和海南島近海作業的船隻迅速回港避風。

前三季天災8911萬人受災 華北東北重災

另外，應急管理部昨披露，今年前三季度中國各種自然災害造成8911.8萬人次受災，因災死亡失蹤499人，緊急轉移安置275.1萬人次。災害造成直接經濟損失3082.9億元人民幣（約3339億港元）。與近5年同期相比，華北、東北等地災情偏重。

今年前三季度，中國共出現35次區域型暴雨，西北太平洋和南海共有14個颱風生成，內地共發生4級以上地震59次。

相關字詞﹕海南島 停運 強降雨 颱風 小犬

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