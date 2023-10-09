多國運動員予好評 央視：觀新時代窗口

據「央視新聞」報道，緬甸運動員畢松昂說：「作為我本人來說，是第一次參加亞運會，中國為了舉辦這次亞運會，已準備相當周全了，我覺得無可挑剔，各方面都非常完備，感謝中國。」

泰國體育代表團隨隊官員猜育•詩林他拉儂則表示：「我帶隊參加過4次亞運會，這次亞運會讓我印象很深刻，教練和選手提出來的需求，賽會都會盡力幫我們引導，整體來說真的很棒。」

霍啟剛：硬件安排氣氛管理專業

中國香港代表團團長霍啟剛說：「這是值得我們國家驕傲的一次亞運會，也是非常成功的亞運會。」他認為，杭州亞運會的硬件、比賽安排、氣氛管理等方面都很專業，值得認同，「也值得我們中國香港隊驕傲」。

央視網昨也發表評論文章，稱杭州亞運會是世界觀察新時代中國的一個窗口。亞運會不僅有扣人心弦的精彩賽事，還有「更懂年輕人」的BGM、甘當「無名英雄」運送鐵餅的機械狗、穿梭的自動駕駛公交車等。

（杭州亞運）