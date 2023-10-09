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李强出席亞運閉幕 亞奧理事會：史上最好 國家隊攬201金創紀錄 交棒名古屋

【明報專訊】杭州第19屆亞運會閉幕式，昨晚8點在浙江杭州奧體中心體育場（俗稱「大蓮花」）舉行。國務院總理李强出席閉幕式，並為來華出席閉幕式的外國領導人舉行歡迎宴會和雙邊活動。本屆亞運會刷新了中國代表團的最佳成績，共獲201枚金牌，也是歷史上首次有代表團在單屆亞運會中奪金數量達200枚。

昨晚，伴隨現場的童聲演唱《江南好》，巨大的英文單詞「Asia」從錢塘江邊飄向奧體中心體育場，與奔湧的錢塘潮水融為一體，落在場內。所有參加閉幕式的各代表團旗幟、運動員紛紛入場，「大蓮花」也變身「大花園」。

亞運首次雙MVP 泳隊雙星共享

杭州亞運會是繼1990年北京亞運會、2010年廣州亞運會後，中國第三次舉辦亞洲最高規格的國際綜合體育賽事。回顧本屆亞運會，中國代表團共獲201金111銀71銅，總計383枚獎牌，金牌數超越2010年廣州亞運會的199枚，刷新了中國代表團的最佳成績，也是歷史上首次有代表團在單屆亞運會中奪金數量達到200枚。中國游泳雙星張雨霏和覃海洋共享最有價值運動員（MVP），亦是亞運會歷史上首次出現兩名運動員共享。

「打99分」 亞奧理事會名譽副主席：樹基本標準

昨上午，亞奧理事會與杭州亞組委舉行賽事總結主題新聞發布會。亞奧理事會代理總幹事維諾德·庫馬爾·帝瓦里表示，杭州舉辦了史上最好的一屆亞運會，競技水平非常高。亞奧理事會終身名譽副主席魏紀中為杭州亞運會打「99分」，並評價「令人難忘，非常成功」。魏紀中還表示，「杭州亞運會是世界進入數字經濟時代後第一個亞運會，本屆亞運會的成功舉辦，將為亞奧理事會今後再舉辦亞運會樹立基本標準。「在這個標準基礎上，我們相信以後的亞運會組織者將不斷精進。」

本屆亞運會有超過1.2萬名運動員與1.1萬餘名媒體記者參與。下屆亞運會，將由日本愛知縣和名古屋市共同舉辦。據日本共同社報道，日本派出超過1100人的體育代表團，創史上之最。共同社稱，本屆亞運會展現了體育盛典特有的活力。另據韓聯社稱，朝鮮中央電視台今年首次報道杭州亞運會賽况和精彩片段，重點播報了亞運男子足球小組賽的3場球賽進球片段。此前，《勞動新聞》和朝中社也以文字形式報道了亞運開幕消息和比賽結果。

「亞運六城」酒店訂量較疫前增六成

亞運會的舉辦拉動浙江民宿消費的同時，也帶動零售行業發展。據公寓民宿預定平台「途家」統計顯示，中秋國慶期間浙江省民宿預訂量同比2019年增長1.2倍，民宿入住時長同比2022年增長0.48天。湖州、金華、寧波、紹興、溫州等地的民宿預訂量相比2022年同期均有上漲，其中紹興漲幅最高，同比增長3.6倍。此外，「飛豬」平台數據顯示，「亞運六城」今年中秋國慶長假期間，酒店及民宿的預訂量較2019年增長超60%。

（杭州亞運）

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