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兵兇戰危氛圍浮 台選形勢變數增 46%台民眾憂5年內開戰 52.8%不擔心

【明報專訊】距台灣大選投票日已不足百天，除了此前本系列提及包括台內政、在野黨整合及兩岸、美日因素等對大選可能產生的影響外，軍事因素向來是可能影響大選的要素之一，也是常被參選人「充分利用」的議題。當前，「2024年大選結局將決定兩岸是戰是和」的氛圍正在浮現。有關情勢如何演變，如何影響選情，有待密切觀察。

明報中國組【系列五】

台灣《天下》雜誌3日發布的民調結果顯示，46%民眾擔心接下來5年兩岸發生戰爭，不擔心則有52.8%。該民調總份數達近1.5萬份的規模。受訪者當中，國民黨的支持者對戰爭風險最為焦慮，有64.3%擔心，「非常擔心」的比率更高達38.1%。

台外長：陸製「特定候選人當選便戰爭」氛圍

台灣外交部政務次長李淳上月接受瑞典《晚報》（Aftonbladet）專訪時指出，大陸對台採取灰色作戰策略，例如為了干預2024總統選舉，以軍機和軍艦擾台及軍演恫嚇，並利用假信息與網絡攻擊，威脅一旦特定候選人當選，兩岸關係將更加不穩，以達到影響選舉結果的目的。台灣外長吳釗燮9月28日會見在台外國媒體時表示，大陸近期頻傳軍演，是想創造大選中，「若特定候選人當選台海便會爆發戰爭」的氛圍。他強調大陸的威脅不至於動搖台灣的選舉結果，現階段台灣最重要的是避免戰爭發生，或者嚇阻戰爭的發生。

4參選人同主張武力上建嚇阻能力

對於軍事壓力，4名總統參選人也高度關注。日本放送協會（NHK）5日播出台灣副總統、民進黨參選人賴清德的專訪，賴說中國大陸已經朝向對外擴張，台灣將強化防務力量，同時跟民主陣營站在一起，特別是他非常期待台灣未來要和日本緊密進行各項合作。

賴清德認為，國際社會愈團結愈有準備，中國發動戰爭、台灣有事的機率就變小；他警告「如果台灣被侵略了，下一個受影響的一定是日本」。賴表示，中國應該要展現大國的格局與風範，台灣也不希望跟大陸成為敵人，所以他希望中共領導人習近平能夠重新思考。

其他3名在野陣營參選人，也同樣在不同場合籠統地提出希望確保兩岸和平。鴻海創辦人郭台銘說，如果當選，「我保證，我會為台海帶來未來50年的和平，奠定兩岸最深厚的互信根基」。國民黨參選人侯友宜則表示，台灣最優先任務應是強化防禦，台灣應造一支強大的軍隊。醫師出身的民眾黨參選人柯文哲，對於應對大陸的軍事壓力涉及不多，今年6月在日本訪問時，他被問及要用什麼方式讓台海維持和平，當時他指出有兩個重點，一是防衛自主要維持嚇阻的力量，第二是設法溝通。

4名參選人不約而同主張，要在武力上對解放軍具備嚇阻的能力。9月28日，在首艘台製潛艇下水禮舉行時，總統蔡英文稱，這艘原型艦海鯤號，除了突顯台灣追求防衛自主，也是發展不對稱戰力的指標。

介入台選議題的，還包括與台無邦交之名但實為「盟友」的日本及美國。日本高層政界人士多次提及，「台灣有事，就是日本有事」。日本新任防衛大臣木原稔9月24日前往於今年3月甫開設陸上自衛隊駐地的石垣島，表示「若台灣有事，日本將出動第8師團協助島民撤退」。除石垣島外，日本近年相繼在緊鄰台灣的與那國島及宮古島進駐自衛隊，此為日本持續強化西南群島防衛能力的一環。

多年來不顧中方反對，一直堅持對台軍售的美國，則多番鼓勵台灣應加速構建自衛軍備。10月初，美國在台協會（AIT）駐台北辦事處處長孫曉雅接受台媒採訪時，還重申了美國有關協助台灣自衛的承諾。

對於台美之間的軍事聯繫，賴清德希望美國持續提供台灣必要武器；而侯友宜訪美時曾表示，要求拜登政府針對保衛台灣的承諾「說清楚講明白」；柯文哲在美國也與美方有關人士談到台灣的防衛問題。郭台銘極少涉及美台軍售話題，他2019年受訪時曾說「別跟美國買太多武器」，如今也時常成為談資。

對於大陸會否以軍事施壓影響台灣大選結果，美國之音引述台前參謀總長李喜明說，「試圖用武力影響大選是最糟糕的方式」。李喜明認為，即使承認兩岸同屬於「一個中國」的國民黨贏得大選，中國也不會實現所謂的「和平統一」，「因為大部分台灣民眾不信那一套」。

近年來，包括美軍前印太司令戴維森（Philip Davidson）、 美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）等人均預測，解放軍或在2027年左右嘗試統一中國。台國安會諮詢委員黃曙光也表示，預判解放軍2027年具有犯台能力。有關時間點的判斷，與北京強調「確保2027年實現建軍百年奮鬥目標」說法不無關係。而下一屆台灣總統任期將至2028年，涵蓋「2027危險點」。

京觀察家：和統或武統 台選民有主動選擇權

如今，此前兩岸默認的海峽中線早被大陸突破，而解放軍戰機、軍艦進入台海周邊海空域已成常態。一名北京政情觀察者對本報分析，去年8月，時任美國眾議院議長佩洛西訪台後，引發解放軍首次「鎖台軍演」。該軍演已基本實現在軍事層面實現「武力一國」的目標，即解放軍完全可用武力確保台灣無法脫離中國。該人士稱，至於是「和統」還是「武統」，台選民具有相當主動的選擇權。

在中秋國慶長假前夕的記者會上，中國國防部發言人吳謙表示，中國人不打中國人，但如果台灣島內一些人不想做「中國人」，解放軍也不會坐視不管。

（台選觀察．內外因素）

相關字詞﹕台灣大選 參選人 自衛 解放軍 軍事干預 台選觀察

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