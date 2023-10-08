美列42華企黑名單指涉俄

中方斥濫用出口管制 促停打壓

美商務部下屬的工業和安全局（BIS）指控，相關中國實體向俄羅斯提供軍事及國防工業等支持，向俄羅斯國防提供了源於美國的集成電路。

美商務部在6日的聲明中指，這些集成電路包括俄羅斯導彈和無人機的精密制導系統使用的微電子技術，而俄羅斯在烏克蘭戰場上，將這些導彈和無人機用於民用目標。

據財新網報道，被納入名單的實體多為銷售電子元器件的外貿公司，42間公司中，有37家地址位於香港或深圳。部分公司初具規模，例如上海英眾科技（Shanghai IP3 Information Technology）是消費電子和智聯網產品一站式解決方案服務商，員工超1200人，業務遍及100多個國家或地區。

中國商務部昨表示，美方在短時間內，再次以所謂涉俄為由，將中國一些企業列入實體清單；美方泛化國家安全，濫用出口管制措施，對中國企業肆意實施單邊制裁和長臂管轄，中方對此堅決反對；美方應立即糾正錯誤做法，停止對中國企業的無理打壓。

舒默晤滬書記促中國市場更公平

法新社報道，舒默昨率跨黨派參議院代表團抵達上海，當天會見上海市委書記陳吉寧時強調，美國不希望美中經濟脫鈎，但他也提出有關「不公平貿易行為」的議題，呼籲讓美國公司在中國獲得與中企一樣的自由競爭程度。「上觀新聞」引述陳吉寧稱，中方將一如既往營造市場化、法治化、國際化一流營商環境。舒默還就芬太尼議題強調「不是（中國）政府的問題，是中國公司；他們造成現正在美國各地毒害社區的芬太尼危機愈演愈烈」。