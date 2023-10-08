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亞運花大錢興基建 杭州人：還是值得的 稱交通改善生活更方便 盼提升城市地位

【明報專訊】杭州亞運會今天閉幕，結束為期16天的疫後盛事。回顧幾年來，為籌辦亞運，這座新一線城市基礎建設按下了「提前鍵」，斥資超過2000億元（人民幣，下同）興建地鐵、機場等多項大型工程。最新的旅遊數字顯示，杭州在國慶長假期間接待遊客1300萬人次，低於往年。有市民稱，儘管花了許多錢，但感到有回饋，交通建設和車路堵塞有改善。亦有人展望亞運未來能提升杭州的城市地位，「就像當年G20一樣」。

明報記者 沈燕媚

亞運限行遊客跌 商家感生意額減

杭州為亞運的投入有目共睹：在市內的地鐵站，隨處可見當值的志願者。在街道上，亞運海報、旗幟以及新修的園林景觀，填滿了城市每一角落。

為了迎接亞運，這座過去在全國聞名的「堵城」，自9月18日起實施單雙號限行，非「浙A」車牌不能進城。記者親身體驗，限行後車流大減，車程比起未限行前省時近一半。

但一些商家認為，這項措施讓亞運期間的生意額減少了。「我們做的周邊遊都是杭州出發的，主要做外地旅客，現在外地人不來，報團少了一半。」在西湖龍遊路上的旅行社職員張先生，日前受訪時正在店裏等待客人。受亞運限行政策影響，街上的人流明顯少了。

今年亞運適逢國慶，據杭州文旅大數據早前預測，杭州有望迎來超過2000萬人次的外地遊客，是近年最密集，預計3個月將帶來500億元消費收入。

官方昨日公布，中秋國慶8天長假，杭州各景區景點接待遊客逾1300萬人次，比去年增34.37%。但對比2021年（1798.52萬人次）和疫情前的2019年（1895.37萬人次）仍有不少距離。2022年因內地各地嚴厲防疫，杭州國慶7天假期僅迎968.13萬遊客。值得一提的是，除今年外，上述年份國慶長假都為7天。

消費方面，銀聯數據顯示，杭州今年國慶旅遊消費193億，按年增64%，較2019年增16%；其中外來遊客佔57.9億元，按年增34%。遊客在杭人均停留3.3天，相較以往假日提升一倍，官方認為賽事對旅遊消費拉動效應明顯。

張先生則認為，人多未必旺旅業，很多年輕打工仔出門窮遊，「比如像我們算比較高消費的300多元的宋城團，報名的人很少」。張說，疫情管控放開後，杭州遊客人流感覺已和疫情前差不多，但人們花錢的意欲下降了，「經濟不好，各行各業都能感受到」。作為打工者，他去年因旅遊業陷入停頓而做了半年外賣騎手。對於本屆亞運，他稱不太關注，「也沒多大興趣看比賽」。

本屆亞運去年因新冠疫情而延期。而疫情也導致內地面臨經濟復蘇緩慢、青年失業率高企等問題，這加大了人們對「花大錢辦盛事」的質疑。

儘管官方並未公布本屆亞運的具體支出，單看場館建設，總投資達到101.9億元。對比2010年廣州亞運總共花了174.48億元，包括場館建設的72億元。在運行經費方面，本屆賽事規模為歷來最大。因此，整體支出金額超過廣州亞運是大機率事件。

擲逾2000億建鐵路機場場館等

除了直接投資的部分，據浙江省統計局一份研究報告透露，2016至2020年，杭州累計完成軌道交通、杭州西站、蕭山國際機場三期、亞運場館等基礎設施投資2248億元。換句話說，在扣除亞運場館後，城市基建亦花了逾2000億。

從事醫療器械行業的杭州居民高女士指出，這幾年杭州確實花了很多錢搞基建，但她感覺起碼生活方便了許多，交通方式有更多選擇，「公交車、地鐵，隧道都打通了，就相當於分流了，路上沒以前堵。我們現在都能坐地鐵到紹興了」。在2012年，杭州建成第一條地鐵，現已營運着12條地鐵線。

「杭州花了很多納稅人的錢，但也回饋了很多東西，作為老百姓來講，還是值得的。」高女士說。

杭州發展獲國家戰略支持

在內地，「辦好一次會，搞活一座城」這句說話廣為人知。意思是舉辦盛事往往是視為城市發展的契機，政府能大規模投資基建。

廣東省體制改革研究會執行會長彭澎對本報表示，當年廣州在申辦亞運後，確立了「亞運城市」的建設目標，完成了小蠻腰、西塔、花城廣場等新中軸線地標項目，提升了城市形象。這次杭州亞運，將城市規劃建設重點從西湖邊，牽引到錢塘江畔，也大大提升了蕭山區都市化水平。

在2010年，時任廣州市委書記張廣寧表示，透過籌辦亞運，廣州城市建設加快了5至10年。「我們不是為辦亞運而辦亞運，而是抓住籌辦亞運的機遇，補上城市建設的歷史欠賬」。

杭州市政府報告多次提出，以籌備亞運會為契機，全面提升交通等基礎設施水平。過去數年間，該市的地鐵里程由130多公里，躍升到500公里以上，增了近3倍。

不僅如此，杭州市的城市地位亦明顯提高，在9月初，「杭州都市圈」規劃已獲國家批覆。這意味着在與其他同級城市的競爭中，杭州多了國家戰略的支持。

彭澎指出，都市圈規劃獲批與亞運城市建設有一定關係，不過杭州產業結構比較新，「互聯網+產業」在全國都有一定優勢，這是城市地位提升的基礎，而亞運會則是助推器。

「現在杭州可好了。」在鳳起路上，經營杭州特產店的張先生談起亞運相當自豪。他認為限行政策導致人流變少只是一時的，因為亞運能提高杭州的知名度，以後會有更多遊客來，相信「就像當年（2016年）G20一樣」，會址也能成為景點。

「相信以杭州現在的實力，再過幾年，很有希望會與上海共同舉辦奧運。」他興奮地說道。

（中國專題）

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