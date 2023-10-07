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在野整合 柯再提民調 侯鬆口：非唯一方法

【明報專訊】2024台灣總統大選臨近，在野能否整合是一大懸念。民眾黨總統參選人柯文哲昨（6日）結束訪美行程返台，再提日前拋出的「藍白合」以民調決定，稱等看國民黨回應。目前民調落後的國民黨總統參選人侯友宜昨首明確稱，民調不應是唯一促成合作的方法。另一方面，爭取獨立參選的鴻海創辦人郭台銘昨宣布，已突破30萬份連署的門檻。

柯文哲昨在桃園機場受訪時，再提「藍白合」用民調決定的主張，並稱台灣做民調行之有年，「挑5家（機構）做幾次（民調），贏的當正，輸的就推薦副手」。至於什麼時候做民調，他說就看國民黨怎麼回應。被問及是否會和國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜碰面，柯表示，會看幕僚如何安排。

倡做幾次民調 贏當正輸推薦副手

對於柯文哲的提議，侯友宜昨稍早回應，在既有善意基礎下，藍白合作會更積極地做好溝通。不過，他昨晚接受廣播節目專訪時又提到，民眾期待藍白要整合，是要政黨輪替，把不好的事情改掉。「大家不應只是用民調作為促成藍白合唯一方法，那樣會搞成零和，藍白合應該是志同道合的合」。

侯友宜稱，藍白合作要公開透明，且理念價值以及政見、未來合作項目等要有清楚的SOP（標準作業程序），做好以後要不要定成公約或綱領，讓大家知道兩黨合作目的是什麼。

國民黨主席朱立倫則回應，藍白合最重要的關鍵是，建立在有共同理念與理想之上，且確認是願意藍白合，組成政治聯盟。他稱與柯文哲之間沒有問題，希望侯柯兩人能盡快見面，且「愈快愈好」；對於藍白合，國民黨沒有排除任何方法。

郭：已突破30萬份連署門檻

根據美麗島電子報前日公布的最新民調，在民進黨賴清德、柯和侯三人競爭下，賴清德最高38.1%、民眾黨柯文哲24.2%、國民黨侯友宜20.5%。台灣有評論指出，藍白合未必是侯柯配，在野整合的可行方案，包括承諾柯文哲做至少兩年行政院長，或合作推柯文哲當立法院長。

另一方面，郭台銘昨晚在參拜板橋江子翠鳳山寺後宣布，他的連署已在10月4日順利突破門檻，感謝每一名連署人的支持，並稱「會繼續努力，奮戰到底」。根據規定，郭台銘與副手賴佩霞要取得28萬9667人連署，中選會將在11月14日前公告結果。

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