北京聞風：中美關係氛圍漸改善 ／文：鍾鳴九

拜登政府共識：要競爭也要接觸

外交學院副院長高飛表示，近年來，美國對華反應最激烈的、最早「發難」的正是該國國會議員。如今，兩黨參議員代表團宣布訪華，反映出在「對華接觸」方面，拜登政府和國會形成了共識：美中之間要競爭，但是不能不接觸。

作為美國國會中的對華鷹派，近年來，舒默曾一再呼籲美國要對北京採取強硬的立場，並推動通過美國《晶片和科學法案》等，並正在參議院積極推動「中國競爭法案2.0」的新法案。

高飛認為，美國國會參議員主動和中國接觸，並不能說美國對華政策發生變化，而是當前美國政治氛圍的需求。美國對於管控美中分歧，解決該國國內問題，具有一定迫切性。

高飛分析稱，美國已經注意到，緊繃的美中關係並不符合美國自身利益。目前，美國在產業鏈、供應鏈調整方面，看似非常成功，通過與中國「脫鈎」，建立了美國主導下的新的供應鏈體系。然而，從價值鏈的角度來看，並沒有擺脫中國。根據英國《金融時報》報道，2018年起，美國政府對於出口的一些關鍵零部件實施限制，並對某些從中國進口的商品加徵關稅。而根據美國經濟分析局的數據，美國對華直接投資的總存量已經從2018年的1080億美元增加到2022年的1260億美元。此外，雖然對一些受制裁商品的進口已大幅減少，但其他商品的進口卻顯著增加。

訪華目的明確 打壓同時續盈利

對此，中國現代國際關係研究院美國研究所副所長張文宗認為，美國國會議員訪華目的明確，一方面不放棄對中國企業的遏制打壓，另一方面希望其在華企業能夠繼續盈利。張文宗指出，訪華議員名單中包括來自愛達荷州的國會共和黨籍參議員Mike Crapo，他們或將試圖勸說中國政府改變對總部設在愛達荷州的半導體公司美光的政策。他認為，當前美國對華採取複雜博弈、多重博弈的策略愈發明顯。

值得注意的是，對於中國領導人是否會見舒默一行，中方目前沒有肯定，也沒有否定。張文宗認為，面對美方人士願意來接觸，中國會打開開放、友好的對話大門，但對於能否談出成果，沒抱太高期望。從短期來看，此訪或有助於緩和兩國緊張關係，為中美高層交流創造更好氛圍。

文：鍾鳴九