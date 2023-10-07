小犬離台西進 閩降雨明顯增強

中央氣象台昨繼續發布颱風黃色預警，「小犬」昨晚9時位於距離廣東汕尾東南約185公里海面，強度為強颱風等級，中心最大風力14級（時速約151公里），預計明天（8日）將在廣東東部近海海面轉向西偏南方向移動。

昨下午起福建南部降雨明顯增強，預計6至7日局部累計雨量可達250毫米。福建已停航54條客運航線137艘客渡船，全省4條「小三通」客運航線全部停航，泉州、莆田、平潭轄區26條客運航線42艘客渡船全面停航，廈門、漳州兩地除預留少數市民客渡船外，其他客渡船均停航。

台滿州鄉重創 蘭嶼漁港損七成船

「小犬」前日掠過台灣期間重創屏東縣滿州鄉，縣道整排43根電桿傾倒，導致全鄉大停電，原本為收容中心的滿州中學活動中心屋頂被強風吹掀，災民全數移至滿州鄉公所，未料公所屋頂也被吹掀而漏水，縣府協助到恆春鎮馬爾地夫飯店安置。台灣總統蔡英文昨下午到場勘災，允諾全力協助地方重建。

台灣昨上午脫離颱風暴風半徑影響範圍，各地風雨漸緩。統計至昨上午10時半，「小犬」造成全台共1死399傷。全台報告3876宗災情，以路樹、民生設施基礎受損最多，集中在台中市、雲林縣等處。蘭嶼開元漁港受重創，約80艘船舶沉沒或損壞。截至昨晚7時，曾停電464,537戶，仍有剩餘2萬餘戶斷電，主要在彰化、屏東、雲林、嘉義、台東5縣。