各地迎返程高峰 旅客多避塞車提前走

其中，高速公路回程高峰將從昨下午持續到晚間9時，全國高速公路免費通行7座及7座以下私家車的時間將截至今日零時。不過與啟程高峰不同，昨各地少有網民回報大塞車情况。

央視報道，昨鐵路預計發送旅客1880萬人次，需要加開列車1852列。民航昨預計發送旅客224萬人次，按年增176%；全國水路預計發送旅客85萬人次，增95.6%。

中國交通運輸部通報，預計長假8天全國跨區域人員流動量累計21.97億人次，日均約2.75億人次，較去年同期日均增加67.6%。

颱風「小犬」預計7日在廣東省東部近海掠過，廣東全省交通運輸系統要求做好颱風防禦工作。廣東省交通運輸廳昨通報，該省自10月2日起返程車流量逐漸升高，預計昨全省高速公路車流量將超過840萬車次，達返程高峰。

從9月29日至昨午，廣東省高速公路累計車流量約6040萬車次；其中，粵港澳大灣區內地城市高速公路車流總量約4567萬車次。這次長假前的9月28日是廣東車流最高峰，因很多人為避高峰而提前啟程，高速公路車流量突破歷史峰值達990.76萬車次。