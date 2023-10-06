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返程高峰迎颱 3鐵路今停駛

【明報專訊】今天（6日）是內地中秋國慶長假的最後一天，全國各地昨陸續迎來返程高峰，惟閩粵剛好遇上秋颱「小犬」來襲，廣鐵集團昨晚宣布，6日下午起至7日全天，途經杭深線、梅汕線、廣汕線的列車全部採取停駛措施。

粵閩多條航線停航

受颱風「小犬」影響，廣東水路昨已停航客渡航線10條、停航船舶31艘。江門上下川島、珠海香洲港、廣州南沙港等航線今天也將停航。目前，海事部門在粵東、珠江口、粵西等重點水域部署了40米級以上海巡船18艘應急待命。

福建交警提醒旅客假期返程出行要提前了解沿途天氣和路况，大風暴雨天氣盡量不要出行。廈金航線昨起全天候停航。福建各地也緊急撤離漁民群眾。漳州市撤離漁船811艘，鄉鎮船舶21391艘已全部進港，轉移海上人員51,249人。福清市東張水庫昨日開始泄洪。連江縣農民趕在颱風到來前搶收3.15萬畝成熟中稻。

新華社報道，昨日全國鐵路發送旅客預計1795萬人次，按年增144.5%，比疫情前2019年增長12.9%。前日全國高速公路網流量6152.02萬輛，按年增65.25%。

為避開返程高峰，眾多司機提前上路。不過據《錢江晚報》報道，有司機表示前日上午6時從江西宜春出發到深圳，開了12小時的車，還沒出江西省。江蘇往浙江杭州的路上，有司機塞車塞到沒油，要叫拖車拉到加油站。

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