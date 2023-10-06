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小犬吹毁風計 風勁破台紀錄 釀1死逾350傷 37萬戶曾停電

【明報專訊】颱風「小犬」中心昨晨8時20分登陸台灣南端鵝鑾鼻5分鐘後出海，暴風圈橫掃台灣，蘭嶼氣象站前晚錄得超過17級陣風（時速約342.7公里），破了台灣有風速記錄126年來的最高紀錄，連風速計也被吹壞。全台統計截至昨晚8時半，共計3601宗災情，造成1人死亡、356人受傷，37萬戶一度停電，至昨晚8時仍有3.3萬戶斷電待修。

蘭嶼時速342公里陣風 破126年紀錄

「小犬」昨晚11時位於距離廣東汕尾東南面約365公里海面，強度為颱風等級，中心最大風力13級（時速約137公里），以時速10至15公里向偏西方向移動，強度緩慢減弱。

中央社報道，昨災情以路樹災情居多，達1417宗；其次為民生和基礎設施災情1183宗。因災遇難案例是台中市一名84歲婦人，其住家昨上午遭颱風吹破玻璃，她被玻璃割傷後造成大出血、送院後不治。

交通部次長胡湘麟表示，台東縣蘭嶼和綠島受颱風影響滯留上千名旅客，由於蘭嶼受創嚴重，要請國防部、空勤總隊和海巡署支援直升機和船艇運送。台鐵東部幹線山里至台東間受山泥傾瀉覆蓋，全數停駛；公路封閉5處；空運昨國際線取消47班次、島內線取消183班次；海運今天共有15航線、137航次停航。

昨颱風吹襲期間，恆春半島風雨最大，墾丁大街有攤子整個位移到馬路上；獅子鄉丹路集會所、竹坑社區、雙流社區聚會所等鐵皮屋頂都被強風吹掀；滿州鄉長樂村有民宅的整面輕鋼架屋頂遭到強風吹飛。墾丁國家公園滿州南仁山管理站有200棵樹木傾倒、多支電桿傾倒；鵝鑾鼻公園臨時辦公室倒塌。

北部未倖免 屏東今續停工停課

北部也未倖免，新北市昨未停工停課，但三峽區學府路200米長路段的整排20多棵路樹，一棵棵如骨牌般傾倒。台中市南屯區1處鐵皮屋被強風吹襲倒塌，卡住鄰居屋子。苗栗縣沿海發生多宗路樹、電線桿傾倒事件，西湖鄉環鄉小徑打卡熱點「苗栗版金城武樹」苦楝樹傾倒。

颱風導致各地發生多宗樹木碰觸線路或電桿倒斷等災情，台電表示，共造成全台37萬1693戶曾停電，昨晚9成已復電。仍斷電情况中，最接近颱風中心的屏東與台東兩縣合計超過兩萬戶。因電力、水、電訊無法及時修復，屏東縣部分地區今天繼續停工停課。

大陸方面，「小犬」可能7日掠過粵東，國家海洋預報台昨發布海浪橙色警報，並把風暴潮預警級別升級為黃色；水利部珠江委通報，珠江流域部分中小河流可能發生超警戒洪水；廣東汕頭市今天停課。

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