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駐京周記：南北夜市之差

【明報專訊】杭州亞運會的賽程即將收尾，記者從杭州返回了北方的家鄉。離開前杭州，去武林夜市探訪一圈，也發現了一些在夜市上的南北差異。

北方夜市小吃為主

北方的夜市，尤其是縣級市的小城市，無論是東北三省，還是京津冀周邊，小城市中的夜市主要以小吃為主。炸串、麻辣燙、小龍蝦，各式茶飲，佔據了夜市的主要街道，還有一些兒童玩樂場所，夜市基本以此構建完成。文創產品、各地特色文化，在並不以旅遊業為主的縣級市，都很少見到。

即便在北京市，記者居住的朝陽區內，除了幾個大型商圈以外，有規模的夜市中，大多販賣的也是烤魷魚、烤冷麵、臭豆腐這些常見的小吃。食物以外的攤檔，類似套圈、打氣球等小遊戲種類即便有，生意大多也不是太好。一些所謂的「手工藝品」，居多也是浙江義烏、溫州等地的工廠貨，新意和誠意，多少有些欠缺。

南方夜市有地方特色文創產品

而反觀南方，綜合記者在杭州夜市所見，以及無論在重慶、雲南、湖南，還是在廣東曾經遊歷過的夜市，除了這些小吃以外，還會有一些當地特色的文創產品，甚至戲曲、文藝演出等一些活動舉行。無論是湖南夜市的文化體驗活動，還是廣東晚間熱鬧的戲台，都有各地特色文化在輪番上演。

哪怕地處「小商品海洋」的義烏旁，杭州夜市內所售手工藝品，大多是現場手工製作，對於記者這個北方人來說，確實有些驚喜。

以「第一財經‧新一線城市研究所」持續發布的「知城‧夜生活指數」為參考，在2023年城市夜生活指數排名前20的城市中，從南北方的分布來看，北方城市中，除了北京，只有西安、天津、鄭州入選。若從夜間燈光指數來看，排名前12的城市，北方城市只有北京和天津入選。

有關研究以夜間出行、酒吧數量、livehouse數量、夜間燈光、夜場電影、夜間公交六個數據維度為評價模型，對中國337座地級及以上城市的夜間經濟發展水平與特色作出量化評估。

不得不提的是，夜經濟深受氣候等自然因素影響，中國夜經濟「南強北弱」態勢由來已久。這麼看來，隨着秋來冬近，似乎北方人對於夜經濟的發展，還需要再加把勁了。

明報記者 王佩凡

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