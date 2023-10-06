台爆「美豬偽標」 侯辦：賴把關承諾破功 肉商製10萬公斤重組肉「洗產地」流市面

綜合中央社、《聯合報》等台媒報道，國民黨立法院黨團副書記長吳怡玎表示，今年美國豬肉進口比例，截至目前佔13%，中央畜產會發布獎勵補助進口，從5月1日到9月30日之間，每公斤進口豬肉補助6元新台幣（約1.5港元），理由是穩定台灣豬價，砸了3億新台幣（約7700萬港元）無效。

國民黨批評，台行政院2020年為了要進口含瘦肉精萊克多巴胺的美國豬肉（俗稱萊豬），稱進口豬肉是全方位管理措施，事實證明承諾全部破功。

侯友宜競選辦公室指出，賴清德曾在四大公投時，保證一定會嚴格把關、清楚標示含有瘦肉精的美國豬肉，如今爆發豬肉商涉嫌洗產地，賴清德承諾也完全破功。侯競選辦稱，加上進口雞蛋日前也發生被政府誤導而洗產地的嚴重錯誤，這些都給民進黨政府狠狠的「洗臉」，民進黨就是食安最大的破口。

綠營：中央地方合作查核

民進黨立法院黨團幹事長劉世芳表示，地方政府查察重組肉或標示不明，都是由食藥署提供資料給地方，中央與地方的合作都做得相當透徹。

食藥署前日稱，桃園市新興冷凍食品有限公司購入美國冷凍豬前腿肉製成豬火鍋肉片，或與加拿大豬前腿肉混製成豬火鍋肉片，但外包裝原料原產地僅標示加拿大。依照申報資料，新興公司共購入94,377公斤美國豬肉，製成100,951公斤火鍋重組肉片出售。

桃園市衛生局昨通報，查到新興公司的「美加混製」豬火鍋肉片銷售約16,143公斤給台中市15家餐廳。同時還有瑞騰國際公司將進口的美國豬肉加工，製成豬肉片及豬肉捲，包裝標示為「加拿大」或「英國」，銷售台中市65家餐廳，數量仍在釐清中。衛福部次長王必勝昨表示，兩家業者進口的美豬均未檢出瘦肉精。