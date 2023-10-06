華為取突破 美商務部長：令人極不安 雷蒙多赴參院聽證會 稱需更多手段實施出口管制

彭博社報道，雷蒙多當天出席美國參議院商務、科學和交通委員會就《晶片與科學法》實施和監督舉辦的聽證會，她對該委員會說，「我們已經採取了必要的強硬措施，我們需要多強硬就有多強硬……但我們需要更多的執法資源。」雷蒙多在發言中提到了一項停滯不前的立法提案，該提案將擴大美國商務部對被認定構成國家安全風險的技術交易的權力，同時還提到了由該委員會主席、參議員坎特韋爾（Maria Cantwell）提出的降低技術供應鏈風險的替代框架。

處違令美企最大罰款 稱感自豪

雷蒙多提到，她感到自豪的是，今年早些時候，她領導的部門對一家美國公司無證向華為銷售商品處以了有史以來最大的罰款。美國商務部在今年4月19日曾宣布，位於加州的美國硬碟製造公司希捷科技（Seagate Technology）同意支付3億美元（約23.4億港元）罰款，與當局達成和解協議，以解決對其違反出口管制條例向華為銷售740萬個總值逾11億美元（約85.8億港元）硬碟的指控。

此次是雷蒙多自8月下旬訪華以來第二次出席國會聽證會，華為新款手機在雷蒙多訪華期間發售，引發一場關於美國相關出口管制措施是否有效的爭論，她本人亦成為這場爭論的焦點之一。雷蒙多上個月在眾議院作證時說，她對華為智能手機的先進性報道「不安」，她認為沒有證據表明中方可以大規模開發先進的7納米晶片。

中國外交部發言人毛寧此前回應，「我們也想告訴美方，遏制打壓是阻擋不了中國發展的，只會增強中國自立自強、科技創新的決心和能力」。

4台企否認助華為建半導體廠

另外，彭博日前點名4家台灣公司崇越科技、亞翔工程、漢唐集成、矽科宏晟協助華為在大陸興建半導體廠，4家公司隨後相繼發布澄清公告，否認向華為提供半導體材料或設備；台經濟部昨啟行政調查。美國國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）回應稱，暫時無法證實報道，但稱對於華為尋求繼續生產半導體並不感到意外，有信心美國現行的出口管制措施行之有效，未來如有需要會作出調整。

指TikTok構國安風險 需新工具應對

路透社報道，因應美國各界憂慮中國字節跳動旗下社交軟件TikTok的資訊安全問題，雷蒙多在聽證會上還表示，「TikTok必然會構成國家安全風險，但我們需要一個全面性的計劃」，商務部需要國會提供新的法律工具，以對這些構成國家安全風險的應用程式採取全面性措施。

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