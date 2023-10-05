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昨錄652宗災情75傷 萬戶停電 小犬襲台 18縣市停工

【明報專訊】颱風「小犬」逼近台灣，全台昨（4日）報告652宗災情、75人受傷，傷者以台中市最多為26人，其中路樹災情達340宗；全台曾停電戶數達34,206戶，昨深夜仍有9892戶斷電。除了北部4市（台北、新北、桃園和基隆），其餘18個縣市今天全部停班停課。

「小犬」今晨1時在距離台灣鵝鑾鼻偏東方向約55公里海面，強度為超強颱風等級，中心最大風力16級（時速約198公里），以每小時10至15公里趨向偏西方向，預料今早登陸台灣南部。

超強颱風級別 取消逾百航班

「小犬」對台灣宜蘭、花蓮、台東、新竹以南、恆春半島及澎湖構成威脅。中央氣象署對相關地區發布豪雨特報，其中大豪雨地區有屏東縣、花蓮縣、台東縣，3縣發出180條土石流黃色警戒。氣象署警告全台山區慎防坍方、落石，低窪地區請慎防淹水。

台南市受強風吹襲，七股龍山宮正籌辦大型建醮活動，一幅4層樓高木製牌樓被吹塌；官田工業區的勞動部分署內一棵約3樓高南洋杉被吹倒，壓到一輛汽車。彰化鹿港鎮復興路一棵大榕樹被強風吹倒，底部露出刻有甲子年及一男、兩女名字的墓碑。

台灣交通部指出，航空國際線昨已取消29班次、島內航線取消92班次；海運共有12航線、97航次停航。台鐵東部幹線和南迴線，總計全部停駛35趟次、部分停駛17趟次。中央災害應變中心副指揮官陳添壽呼籲民眾如非必要、請勿外出。

廣東福建防風應急升至Ⅲ級

大陸方面，廣東、福建昨將防風應急響應提升至Ⅲ級，預計「小犬」趨向廣東省東部近海海域，強度逐漸減弱，7日在廣東省東部近海掠過或登陸。根據氣象預報，受颱風和冷空氣疊加影響，5日至9日，廣東省東部沿海地區將出現明顯風雨過程。其中，粵東地區6日有大雨到暴雨、局部大暴雨；7日至9日，粵東、珠三角地區有大雨到暴雨、局部大暴雨。南海東北部海域將出現4米至8米的巨浪到狂浪區。

適逢國慶假期，沿海景區遊客眾多，福建多地公告停止景區和郵輪接待，福州濱海景區、非景區務必於昨晚6時前關閉，平潭渡口碼頭、湄洲島輪渡所有客渡船停航。

相關字詞﹕颱風 小犬

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