美媒：王毅月內訪華盛頓 鋪路習拜會

美官料習下月赴APEC峰會

報道指，華府官員預計中國國家主席習近平11月將前往三藩市參加APEC峰會，並與美國總統拜登會面。如果王毅本次順利成行，將標誌着兩國對於穩定雙邊關係，以及安排「習拜會」議程的最新努力。

近數月來，拜登政府的高官包括國務卿布林肯（Antony Blinken）、財政部長耶倫（Janet Yellen）和商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）等相繼訪華；中美官員就包括雙方在貿易、科技、軍事問題和人權問題上的分歧溝通。

本周，美國國會參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）等數名美國參議員也即將訪華。彭博社報道稱，跨黨派的訪華團希望能與習近平會晤。

中方：歡迎美兩黨參議員團訪華

盼增美國會對華客觀了解

中國外交部發言人昨表示，中方歡迎舒默率兩黨參議員代表團訪華，希望通過此訪增進美國國會對中國的客觀了解，促進兩國立法機構對話交流，為中美關係發展注入積極因素。發言人未提及習近平會否接見訪團。