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歐盟查中國非法補貼電動車 華：乏證據

【明報專訊】歐盟周三（4日）發布公告，決定對中國政府涉非法補貼電動車的貿易調查正式立案，將於13個月內調查完畢；啟動調查9個月內，並可對中國出口到歐盟的電動車施加暫時性的反補貼關稅。中國商務部昨回應稱，此舉缺乏充足證據支持，不符合世貿規則，中方表示強烈不滿。

13月內完成 可徵暫時反補貼關稅

歐盟在公告中表示，針對中國輸入歐盟市場的電動車展開反補貼調查，將確認中國供應鏈是否受益於違反歐盟及世貿規則的政府補貼，以及此補貼是否損害歐盟電動車產業。

執委會主動發起 涵在華生產外企

特別的是，這項調查並非產業界提出，而是由歐盟執委會主動發動。執委會解釋，已收集足夠證據顯示，中國經補貼的低價電動車近期大量進入歐盟，對歐盟產業構成威脅，而歐盟電動車產業雖未提出申訴，但有義務協助調查。如果歐盟認定存在不公平行為，可能會徵收中國汽車商高於10%的歐盟標準稅率關稅。該公報沒有點名具體車廠，但調查將針對所有向歐盟出口的車廠，除了比亞迪、上汽、蔚來等中國品牌，還包括特斯拉等在中國生產的外資車企。

中國商務部昨稱，歐方發起此次調查，僅依據對所謂補貼項目和損害威脅的主觀臆斷，要求中方在極短時間內磋商，且未提供有效的磋商材料，嚴重損害中方權利；歐方擬採取的調查措施是赤裸裸的保護主義行為，將嚴重擾亂和扭曲包括歐盟在內的全球汽車產業鏈供應鏈。發言人呼籲歐盟從大局出發，審慎使用貿易救濟措施。

中國汽車工業協會亦發聲明，中國電動車市場競爭非常激烈，「絕不是靠補貼來支撐保護的」，又稱將繼續加強和歐盟汽車產業的合作。

相關字詞﹕中歐關係 反補貼調查 中國汽車工業協會 電動車 中國商務部 歐盟

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