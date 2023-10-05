國慶檔票房未及前年 業界：外遊人數變多

《中國新聞周刊》報道，中國電影今年暑期創下超過200億票房的成績後，迎來比農曆年假期還長一天的國慶長假，電影業界提供12部電影上線，成為5年來數量之最。國慶檔期內各大競爭主力影片走勢已基本確定，《堅如磐石》到昨日總票房接近8億元，基本鎖定檔期冠軍。《堅如磐石》由張藝謀執導，雷佳音、張國立、于和偉、周冬雨等人主演，講述一個刑事鑑定中心青年警察，調查一宗牽扯巨大利益集團的犯罪案件。

國慶檔票房第二、三名分為《前任4：英年早婚》、《志願軍：雄兵出擊》，排第四的犯罪動作片《莫斯科行動》上映比前3部少一天，6天票房截至昨晚有3.25億。《莫斯科行動》以1993年轟動一時的「中俄國際列車大劫案」事件改編，由劉德華、張涵予擔綱。

對今年國慶檔整體票房仍比不上2021年，北京一家影院經理劉穎認為，今年長假期間很明顯能感覺到外出旅遊的人變多，景區人擠人，這很大程度影響市場上的觀影熱情。