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紀念勝利70周年 《雄兵出擊》國慶票房淡 賣座排第三不敵警匪愛情片 學者：因漸多人了解「韓戰真相」

【明報專訊】內地國慶檔期的愛國主義電影巨製《志願軍：雄兵出擊》（下稱《雄兵出擊》），製作成本達6億元（人民幣，下同），但據票房平台截至昨晚11時數據顯示，上畫7天票房4.36億元，相較兩年前國慶相同題材影片《長津湖》7天票房破30億元，本次票房被形容為「慘淡」。今年正值「抗美援朝戰爭勝利70周年」，在主旋律力挺下票房仍未能突破，中國人民大學社會學系前教授周孝正認為觀眾不買帳，是因為愈來愈多人了解到韓戰真相。

上畫7天收4.36億 遠遜《長津湖》

由知名導演陳凱歌埶導的《志願軍》三部曲第一部《雄兵出擊》9月28日在中國內地、香港和澳門同步首映。這是中國近年來繼《長津湖》、《長津湖之水門橋》、《金剛川》和《狙擊手》後，又一部圍繞韓戰展開的宣揚愛國主義的主旋律電影。作為抗美援朝勝利70周年獻禮片，這部電影也得到官媒的大力宣傳，部分地方政府還組織民眾觀看。

據《北京青年報》報道，《雄兵出擊》立足歷史角度，以史詩般的敘述方式，展現新中國在「立國之戰」中的堅定立場與不屈精神，彰顯志願軍英勇無畏、保家衛國的決心和信念。「中新網」則以「工業規模之大，陣容實力之強，格局視野之廣，在華語影史都屬罕見」來形容該片的「誠意巨獻」。

參演《雄兵出擊》的有「老戲骨」唐國強、巨星章子怡，還有朱一龍等多名流量明星。但據「貓眼票房」數據，《雄兵出擊》上映首日僅獲2700萬元票房，而《長津湖》當年正式上映12小時票房就破2億，至今仍保持內地電影的最高票房紀錄。

截至昨晚，《雄兵出擊》累積票房落後同樣上映7天的警匪片《堅如磐石》（7.8億）和愛情喜劇《前任4：英年早婚》（6億），排國慶檔第三位。

影評：感覺角色只是在喊口號

影評自媒體「桃子小娛」評價《雄兵出擊》原本備受期待，但影片中角色太多，試圖展示不同角色為國家做出的犧牲，但卻沒有給足夠的時間來深入地呈現每個角色的故事，結果觀眾感覺他們只是在喊口號，並指「主旋律電影」不應該成為綁架票房的工具，做好電影才是關鍵。

近年在中美對抗風氣下，中國多部「主旋律電影」以韓戰為主題。「美國之音」引述旅居美國的退休教授周孝正說，這麼多主旋律電影的出現也可能是中國官員為了累積所謂「政績」。周孝正認為現在觀眾對於《雄兵出擊》的不買帳，是因為互聯網發達了，觀眾「比以前明白了」。他說「長津湖戰役其實體現了當時中共領導階層的無能」，殘酷戰役被拍成了電影用於宣傳，「這樣的電影拍多了，就有一部分老百姓會去了解到真相」。

不願透露姓名的影評人「Ｚ」向「美國之音」表示，韓戰是個很不錯的題材，十分值得挖掘，但礙於政治層面要求，中國電影人只能一次又一次的把韓戰題材拍成「戰勝美國人」的故事。

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