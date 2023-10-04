小犬逼近 台多地今停課

中央社報道，台灣部分島內航空、海運受影響停航。桃園機場預計今午後風力影響漸增，將影響高雄機場及香港機場，提醒旅客出發前做好確認工作。

台北市石門水庫昨開始放水，花蓮封閉轄內郊野公園及部分步道，雲林1名男子前天傍晚在漁港散步時突遭強風吹落海幸無大礙。太魯閣國家公園景觀步道、吊橋關閉，70名登山人士失聯。

「小犬」預料為台灣帶來大暴雨，10月3日到6日恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣平地總雨量預計達500到800毫米，山區總雨量達800毫米到1100毫米。負責南台灣防務及救災的台軍第四作戰區昨已編組1076名官兵及裝甲車、橡皮艇待命支援。

粵閩啟防風Ⅳ級應急響應

中新社報道，廣東、福建昨啟動防風Ⅳ級應急響應，今天傍晚6時前，深圳以東海域、福建中部和南部的漁船全部回港避風，漁排養殖、海上風電施工平台、海洋牧場人員全部上岸，濱海旅遊景區全部關閉。

中央氣象台通報，「小犬」昨晚9時位於台灣鵝鑾鼻偏東方向約385公里海面，降級為強颱風，中心最大風力15級（時速約180公里）。