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滇高校軍訓 演武警驅討薪工 短片惹熱議 網民諷鍛煉維穩

【明報專訊】雲南楚雄師範學院近日舉行2023級學生軍訓成果匯報大會，其中一個「防暴隊形變換」表演引起廣泛爭議。網上流傳短片顯示，身穿迷彩服、手持盾牌的學生，抵抗驅趕戴黑頭套、舉着「欠債還錢」牌子的學生，其間施放「催淚彈」，被指演練武警驅散「討薪農民工」，「提前訓練打手」。

短片顯示，在楚雄師範學院的校內田徑場上，數百名身穿迷彩制服的學生手持盾牌列隊，用棍敲打盾牌以助聲威，隨後變換隊形，部分人用盾牌堆疊形成「鐵桶陣」，背後一批人則手持防暴槍戒備。

逾百學生扮示威者 衝擊擲水樽

逾百名身穿便服的男女學生隊伍高呼衝擊，集體向迷彩制服隊伍拋擲水樽等物品，有人舉牌「欠債還錢」，有人手持木棍，戴黑頭套、口鼻掩圍巾。現場氣氛激烈，飄散起藍色、紅色煙霧。最終，身穿便裝的隊伍被控制「扭送」出場。

有關短片連日引起網上熱議，新浪微博帳號「講道寬窄」轉發短片並發帖稱，「這些學生是否知道，他們的父母，或者他們自己將來，都有可能是被欠薪的一員」。「崇寧100」諷刺說，「學校的領導很真實，就是告訴學生一個真實的社會」。「PYQ微博」則稱，校方此舉「除了鍛煉維穩人員快速處置的能力，還能警告這些年輕人以後千萬不要做『討薪者』，一舉兩得，實在是高！」

知情者：展不法分子煽動

楚雄當地知情人士前日向《南方都市報》表示， 有關情景發生在9月28日的軍訓匯報大會，迷彩服學生扮演的是「國防後備連」，通過防暴隊形變換，驅散、控制「不法分子」。

該知情人士強調不是扮演武警驅散民工，至於學生群中有人舉牌「欠債還錢」，是想展現「不法分子煽動不知真相的群眾，以『討薪』的名義來發起攻擊行為」。知情人士又解釋，現場的彩色煙霧是煙霧彈產生，「用來製造氛圍，整個表演過程中沒有攻擊行為」，軍訓過程和承訓教官都是正規的。

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