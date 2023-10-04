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台作家王文興辭世 小說《家變》顛覆倫常震動文壇

【明報專訊】台灣著名作家王文興上月27日辭世，享年84歲。王文興早年以長篇小說《家變》震動文壇，該作品亦備受爭議。台灣文化部長史哲昨指，王文興是將現代主義思潮轉譯至台灣的重要人物，其過世為台灣文壇一大憾事。

台灣大學外文系前晚發布信件，表示為尊重王文興遺願，彌撒儀式不公開，僅至親家人參加。中央社援引王文興的太太陳竺筠證實死訊，死亡證明記錄為自然死亡。

王文興1939年生於福建福州，7歲時隨父母移居台灣。在台灣大學外文系就讀時期，與白先勇、陳若曦、歐陽子等作家創辦《現代文學》雜誌。後赴美國深造，獲碩士學位再回台大外文系任教，主授英美文學，一教40年，2005年1月退休。

每字當音符 小說仿樂譜

王文興的創作以小說為主，知名作品包括《家變》、《背海的人》、《剪翼史》等，基調呈現洞察人生、探尋真諦的現代主義特徵。其中1973年出版的《家變》，內容描述主角與父親相處不佳，逼得父親出走，礙於人倫之常，開始一段尋父的過程，過程中卻湧現出仇父意識，作品對倫常的顛覆引起文壇爭議，在當時可謂「離經叛道」。

筆耕逾60年，王文興堅持「精讀」與「慢寫」的作風，追求藝術性寫作，行文著重自然與音樂性。王文興曾言：「我把每個字當音符，我的小說就是模仿樂譜。」他的慢寫，每天最多不超過50字 ，《家變》寫了7年，《背海的人》則花了25年完成。

相關字詞﹕台灣文壇 台灣作家 王文興

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