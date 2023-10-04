路透：美最快月初更新對華晶片禁令 美參院跨黨團下周訪華 期望晤習

華府已知會北京 「穩兩國關係」

美國政府於去年10月7日首次發布晶片出口限制，旨在削弱中國生產甚至購買高端晶片的能力。路透社引述一名美國官員稱，美國商務部正在修正去年發布的禁令。「中方在與白宮官員溝通的過程中，已知道美國會更新推行了一年的晶片出口限制措施。」這名官員說，美國官員於最近幾周向中國同行提供了有關信息，但拒絕透露雙方對話的細節。

其他消息人士則表示，此次更新將與荷蘭和日本的新措施一致，對更多晶片製造設備的出口設限，並填補AI晶片出口限制的一些「漏洞」。

美國商務部對此未置評。中國駐美使館發言人劉鵬宇重申：「中方一貫反對美方泛化國家安全概念和濫用出口管制措施，無理打壓中國企業發展。」

另彭博社報道，美國共和黨聯邦參議員克雷波的發言人2日證實，包括多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）在內的美國參議員下周擬訪華。消息人士指，訪團將向中方提出美國半導體公司美光科技在華業務遇到的問題，成員亦計劃到上海與美國商界等團體會面，討論美企對在華投資的憂慮。

國家網信辦早前對美光在華銷售產品展開網絡安全審查，其後指產品存在較嚴重網絡安全問題隱患，要求關鍵信息基礎設施停止採購。美商務部長雷蒙多8月訪華時亦曾就此提出關切。