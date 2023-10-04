外國團客遊華區域免簽 經港澳入粵10市可享6天

微信公眾號「深圳發布」前日消息，凡屬與中國建交國的公民，經香港、澳門旅行社組團進入大灣區廣東9市和汕頭市旅遊者，可免簽入境並停留144小時。此措施較2019年5月實施的過境免簽政策，對象涵蓋由53國家增加至所有建交國公民。但免簽入境仍只能「團進團出」。

洋客罕見 胡錫進：頤和園僅遇8個

資深傳媒人胡錫進昨稱，長假期間他北京幾個熱門景點發現遊客摩肩接踵，但（歐美裔或非洲裔）外國人卻很少。他數了一下，在頤和園只看到8個外國人，後海看到11個外國人，南鑼鼓巷看到6個外國人，均沒見到外國旅遊團。胡錫進強調，要防止技術性問題與地緣政治問題疊加共振，導致一些西方遊客「不願意來中國」。

另據《人民日報》報道，中秋國慶長假期前3日，國內遊共有3.95億人次，按年增75.8%；實現國內旅遊收入3422.4億元（人民幣，下同），按年增125.3%。