華輿論批日媒「炒作赴日旅遊熱」 官媒斥3方面虛假宣傳 扣連「不在乎排核水」不實

「日媒說的2000萬中國遊客在哪裏」熱搜

除了日本傳媒報道「中國客赴日旅遊熱潮」外，內地社交平台也出現不少類似帖子，稱中國人身體誠實，部分還引用來源不明的數據稱「2100萬人次國慶假期飛往日本吃海鮮」，引起許多中國網民反駁，直指「一眼假」，因為航班不可能運載得完。很多網民也留言稱，朋友圈裏都沒有人說去日本旅遊。由於多人質疑，「日媒說的2000萬中國遊客在哪裏」昨晚也升上熱搜榜。

河北青年報旗下「青豆新聞」指出，日媒密集炒作「中國人赴日旅遊熱」，事實是日媒在混淆視聽，赴日團隊遊「幾乎沒人報」。不過，網民亦並非全部抵制日本旅遊。「封面新聞」在微博推出「你還會去日本旅遊嗎」民調，近62%選擇「堅決不去」，約四分一選擇「有合適景點會去」，其餘不確定。有網民在民調下方留言：「去啊，我心愛國！但我要對自己好」。

引數據中日航班僅2019年1/4

《環球時報》刊登黑龍江省社科院東北亞研究所研究員笪志剛的文章，批評日本富士電視台、《每日新聞》等多家媒體在中國這個「黃金周」前就開始密集炒作「從北京飛往東京的航班座無虛席」、「日本成為中國遊客熱門旅遊目的地」等消息。

文章認為日媒的輿論戰甚至虛假宣傳包括三個方面，一，將中國恢復團體遊客赴日旅遊、中日間商務往返及探親等需求升溫、10月是各類赴日留學生的入學季等不同原因帶來的訪日人數增加相互鏈接，打包出「赴日中國人等於赴日中國遊客」的籠統印象；二，將中國人赴日與日本核污染水排海問題結合起來，得出「排放核污染水對日本旅遊沒有太大影響」等答案；三，營造對日本有利的所謂「中國人不在乎日本核污染水排海」、「中國人忘性大」等不實信息。

文章引述日本國土交通省數據，中日間定期航班每周只有365班次，與2019年1405班有明顯差距。並指出差、探親和留學一直相對穩定，遊客數量波動主要來自個人遊。

中國文旅部在8月10日發布第三批恢復出境跟團遊的名單，其中包括日本。共同社9月29日報道，從中國搜尋引擎巨頭百度等的數據分析結果來看，日本位居海外熱門旅遊目的地之首。

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