黃宏生斥許家印犯大忌 「藉美國解套與民為敵」

指2021已出事 國家給保護時間

黃宏生是內地知名企業家，曾任第十屆全國政協委員。他在「創維創始人」帳號發布的影片中透露，很多好朋友被恒大騙了，「40億（人民幣，下同）被騙走了，把錢借給了恒大，每年回報15%，對方聲稱是地產大王，有許家印擔保，地也值錢，結果不但利息一分拿不到，本金全部消失了，受騙的朋友10天10夜在辦公室不吃不睡，幾乎要跳樓」。

黃宏生表示，恒大早於2021年就出事了，「欠了3個7000億，包括銀行、供應商及業主各7000億」。國家將所有法律訴訟，歸結到廣東省高級法院，即全國各地涉及恒大的官司，包括樓盤糾紛，供應商的付款案件，別的省份都不得受理，只能在廣東省高級法院開庭，這是因為國家給他一個保護時間，讓他能夠以空間換取時間，解決各樣的糾紛，「保護非常明顯」。他舉例，之前國家就給了江蘇一家知名企業15年還債時間，終令該企業渡過難關，「15年怎麼都有機會翻盤啦」。

稱把債務扔中國 資產留美國

對於這次許家印被當局帶走調查，黃宏生說，是因為許家印「他犯了大忌，用美國的法律進行破產保護」。在老婆兒子移民美國後，再透過發債，將中國資產換成美國的個人資產，「然後就保護美國這個個人資產，變成債務扔給中國，所有資產在我美國名下，利用中美的對抗，用美國政治解套債務，這便是與中國人民，與國家為敵」。

他呼籲企業界要引為警戒，指企業遇到困難，應真心實意去面對，「得到市場和政府信任」。「所以我們中國人，千萬不要遇到想出這種騙國家騙老百姓」，「這就是自毁滅亡」。

黃宏生還特別提到華為，認為華為在遇到美國打壓時，選擇堅定不移地在國家需要的軟件和晶片領域發力，贏得市場和政府的信任。事實證明，華為在渡過困境後迎來陽光燦爛的新道路。

內地企業界早有聲音質疑恒大的發展。2021年，有「玻璃大王」之稱的福耀玻璃集團創始人曹德旺在中國企業家發展年會上怒批許家印，指他明明自身只有39億資本，貸款居然能做到2萬億，這就是「中國式金融」。他當時稱做人不要貪，要一步步來，「你想挖別人的心，應該擔心自己的心會不會被人挖走」。