文創佔半迎合年輕人 招商條件「三個顏值」

「杭州這座城市是以文化和旅遊相結合的，文化底蘊也比較深厚，夜市其實也要走一條與文化深度脗合的路線。」葉連忠指出，「我們有個口號叫煙火武林，匠心夜市。主打的是一些文化文創商品，讓年輕人有更多的購物體驗，也是有區別於我們一些傳統夜市的一種方式。」他稱夜市匯聚很多民間手工藝人在做一些傳承產品售賣，很多不多見的非遺項目在武林夜市都能看到。

除了吸引到國內更多年輕人來打卡，武林夜市也吸引了很多國外年輕人。尤其正值杭州亞運會，武林夜市每晚都有外國運動員和媒體記者前往。他們更多對中國和杭州的文創產品感興趣，也頻頻流連在文化類的商舖。

「面鬼兒」是杭州方言，是臉譜和面具的意思。在「杭州面鬼兒」攤位前，攤主曹志林正在接待從約旦來的運動員們。他們買了一個面具，還與曹志林合影。「經常會有外國人來，他們也是對我們中國的這些東西比較感興趣。所以我特意畫了一個孫悟空臉譜在這。」這些畫着中國傳統紋樣和「蜘蛛俠」這些新式紋樣臉譜，一天也能賣出上千個。「很多都是年輕人來買。」

重視商戶產品陳列顏值

葉連忠表示，武林夜市10年來一直堅持「三個顏值」准入機制。「第一叫人的顏值，人的顏值我們就是要年輕化，年輕人吸引年輕人，了解年輕人，既然想要引進這些年輕的客戶群體，我們這些商戶肯定也要年輕化。我們給這些大學生就業創業提供平台，也讓一些老物件新賣法。」

第二則是產品的顏值，通過定向招商，引進文化手工非遺的項目到夜市來。「第三個顏值我們叫陳列的顏值。商品精品化佈置，再普通的東西經過陳列，就能變得精緻。」

每年兩次集體出遊 團隊助處理顧客問題

在內部管理上，武林夜市打造「一家親」企業文化，管理方會向攤主贈送節日禮，每年組織兩次集體出遊，出資添置設備並安排攤主作電商直播培訓，而且顧客消費遇到問題可以找管理團隊「先行賠付」，把夜市變成百貨商店一樣管理，三分之一攤主擺攤超過5年，解決夜市攤主普遍流動性過高問題。

（中國故事）