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武林夜市十年續旺 乘亞運熱推新活動

【明報專訊】武林，又稱虎林，為浙江省杭州市舊稱。距西湖500米的杭州市龍游路上，有一個夜市被冠杭州舊名，稱作「武林夜市」。這裏有杭州最接地氣的人間煙火，也是近年來杭遊客打卡的新地標，創辦10年來持續旺場，今年五一以每晚清理150桶垃圾聞名。恰逢亞運，「武林夜市」可謂熙熙攘攘。同為旅遊大城，杭州夜市經驗是否值得香港參考，記者近日前往一探。

明報記者 王佩凡杭州報道

時值中秋國慶「雙節」，杭州武林夜市還未入夜，大量客流已湧至。攤主們迎着夕陽整理舖位招攬生意，正式點亮這個城市的夜晚。

「上午到寶石山爬一下，中午到三潭映月走一圈，西湖逛一遭，晚上周邊找個酒店吃個飯，夜間到武林夜市來逛一逛，帶點杭州標識度的，有杭州印象的心儀手工藝品回家。」武林夜市總經理葉連忠向本報稱，這便是杭州遊客的必經之路。

邀非遺傳承人入駐 每周辦主題活動

今年恰逢杭州亞運會，據葉連忠介紹，夜市引入「亞運元素」，如邀請非遺傳承人入駐，創作亞運主題工藝品等，另幾乎每周都有與亞運相關的主題活動。

武林夜市從2013年4月1日開始營業，「曉曉繩韻」是首批攤戶。攤主劉小慶擺攤10年來，見證夜市從40多個攤位發展到現在200多個，她的店舖儲下許多老客戶，新冠疫情期間，還有客戶從海外訂購她的繩結。劉小慶已經帶出了6、7個徒弟，很多也和她一樣，在武林夜市上做飾品生意。「11點夜市關門之後，回到家還是要繼續加班打繩結，經常做到凌晨3、4點。」她說，靠着打繩結手藝，在杭州買房安了家。

攤位月租3300元 減租鼓勵殘疾者創業

夜市一個攤位月租3300元（人民幣，下同），半年結算一次。不過視乎情况，也會有租金減免和愛心攤位，鼓勵殘疾人創業。在武林夜市愛心攤位前，攤主趙希龍正在用曬乾的糉葉編各式各樣的動物和昆蟲，每一隻都栩栩如生，吸引很多小朋友和家長駐足。

趙希龍表示，他去年10月入駐夜市，營業額雖然時多時少，但每天都會堅持編織18個小時，「除了睡覺都在編東西」。客戶也多是年輕人和小朋友，「很多小的青蛙、知了、烏龜銷量都挺好的，還有十二生肖，恐龍大象啥的，這些東西賣得挺好的」。

謝霆鋒打卡後旺上旺 周末人流逾10萬

杭州是一座「數字城市」，「抖音經濟」也帶旺了武林夜市。香港藝人謝霆鋒2021年在抖音帳號「鋒味」宣傳打卡之後，武林夜市的生意更上一層樓。據葉連忠介紹，平日夜市單日客流量就有6萬至8萬人，節假日、周末都能到10萬人以上，去年的十一小長假，300米的龍游路被人群堵得水泄不通。今年五一，首日近20萬人湧入，清潔工清理150桶垃圾。

曾被謝霆鋒打卡的店舖「老字號火爆大魷魚」更是賺的「盆滿缽滿」，店主朱師傅穿著東北特色的花馬甲，店內循環播放着謝霆鋒的短片，即使下雨，檔口都是等在一邊的食客。

朱師傅左右開弓，邊爆炒魷魚，邊介紹店舖情况，「我在杭州17年了，一直做這個。4、5年前搬到了這邊來」。朱師傅說：「夜市管理什麽都很到位的，各方面都比較人性化，平時也都很照顧。生意好的時候，一天的營業額也有3000到4000元。」

網紅進駐開橙汁店 收入以外收穫粉絲

擁有6萬粉絲的抖音網紅「大恩子」，已在武林夜市擺攤一個月。她身後擺了3筐橙子，在手榨橙汁的過程中亦練出了「麒麟臂」。

「我是線下的實體和線上的經濟一起在做的，現在很流行這種自媒體。然後我也就跟着風，現在做的還可以。」大恩子說，「（每天營業額）好的時候也能在2000多（元），不好的時候也有幾百塊。」生意好的時候，放在她身後的橙子「能做個五六筐」。除了線下的收入，「線上收穫了這些粉絲們，他們每天可能鼓勵我或者是來照顧我的生意，然後才更有信心一直堅持下去。」大恩子說，她可能會一直在武林夜市做下去。

（中國故事）

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相關字詞﹕謝霆鋒 旅遊 夜市 武林夜市 杭州亞運

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