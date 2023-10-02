參選人統獨路線模糊 京暫按兵未動 大陸表達不在意台選結果 沒明確「助選」動作

明報中國組【系列四】

如本系列先前文章介紹，國民黨參選人侯友宜和藍營長期的若即若離、從警生涯中與綠營千絲萬縷的關係，是對岸至今無法如支持國民黨上屆參選人韓國瑜那樣支持他的癥結所在。對於民眾黨參選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘，北京也未表現喜好傾向。

京對侯有保留 對柯郭態度未明

不過，誰是最不受北京歡迎的參選人，答案不語自明；從「恬不知恥」這樣的遣詞，可見民進黨參選人賴清德的「台獨」標籤已經定性定位。如果說北京曾對未上台前的民進黨蔡英文「聽其言觀其行」，在喊話的層面，試圖將其拉回「九二共識」基本框架。自賴清德參選動向確定，不論他言行如何，對岸都不曾停止對他的批評。

兩岸官方交流已冰封8年，未來要重啓亦有相當難度。原因在於，大陸將「九二共識」作為兩岸對話的前提，而「九二共識」在台灣早已褪色。在台灣前總統馬英九執政時期，「九二共識」的功能曾經被發揮到頂點。它為兩岸達成包括三通在內的重大協議、達至歷史性「習馬會」奠定了基礎。

到如今，各黨派嘗試提出和建構兩岸關係新論述，但「九二共識」這個名詞甚至有些「燙嘴」。賴清德斷言「九二共識不是台灣走的路」，更稱若接受，台灣就會被消滅；柯文哲表示，「九二共識」在台灣沒有市場，讓人想到「一國兩制」，強調「台灣絕對不是香港」；侯友宜直到7月才首提「九二共識」，用來彌補此前兩岸路線模糊不清的失分，但他也坦言不論未來怎麼樣，兩岸關係都難以回到過去；就連半路殺進選戰的郭台銘，作為唯一一個主動扛起「九二共識」大旗的參選人，也一定要將「一中各表」放在前面，強調「沒有一中各表，就沒有九二共識」。

習任內不可能續「不統不獨」

更根本的原因是，不論國際形勢、中國的綜合國力和國家戰略，都發生了巨大的變化。台灣學者趙春山近日撰文指出，對台用武仍非當前中共的優先選項，但在大陸領導人習近平任內，兩岸已不可能繼續維持「不統不獨」的現狀。

近年來，每逢台灣政府釋出被認為是「台獨」的動向，北京即從軍事、經濟、人員交流等方面加以回擊，各種手段的匯總，被稱為是大陸的「對台工具箱」。

包括賴清德獲民進黨提名成為總統參選人的同一天，大陸商務部宣布對台進行「貿易壁壘」調查，調查的第一階段可延長至明年1月12日，也就是台灣大選投票的前一天。而調查的結果，極可能是中止2010年至今，對台減免累計約96億美元（約760億港元）關稅利益的《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）。若成真，無疑打擊台灣外貿、對島內經濟造成衝擊。

趙春山指出，蔡英文政府上台後，中共對台政策就從「寄希望於台灣當局」，轉移到「寄希望於台灣人民」。ECFA是馬政府時期兩岸和解的產物，中共希望為兩岸「心靈契合」累積更堅實的物資基礎。然而，蔡英文上台後兩岸關係惡化，大陸內部要求停止對台優惠的聲浪升高。這也是大形勢轉變的一個縮影。

美國《華爾街日報》此前引述消息，美國國務卿布林肯6月訪華期間，北京曾打探對台灣明年大選的立場，並強調對賴清德台獨立場的擔憂，暗示若他當選，將進一步損害中美關係，試圖拉攏美國一同壓制。對內則有更加具體的做法，每逢島內選舉，大陸台商協會動員台商返鄉投票，並提供機票補助的做法行之已久。過往臨近選舉，總有相關通知在網上釋出。時任國台辦主任劉結一，上屆台選前曾與台商閉門座談，台媒引述參會者稱，他在座談上要求各地台協與台商堅持一中原則並反對台獨，而各地台協幹部毫不避諱地表態支持韓國瑜。選前，深圳、東莞及廈門、上海等台商聚集地，都曾默許出現過為韓國瑜拉票的活動。

分析：京關注非綠立委席次

回望蔡英文2020年勝選連任後，大陸官方在投票日當天接近午夜時分發聲，強調和平發展和「一國兩制」，反對台獨。若今屆對岸口中的「麻煩製造者」賴清德勝選，官方會作出何種回應，各方都在猜想。趙春山指出，中共對台戰略目標不變，但會因主客觀環境的變化，在戰術上作出相應的調整。他認為最壞的情况是，當習近平面臨西方的圍堵和大陸的經濟難題時，台灣大選結果會讓他「丟掉幻想，準備鬥爭」，以對台用武轉移來自中共內部的壓力。

台灣智庫中國問題研究中心主任吳瑟致上周撰文提出另一種判斷，認為進入選舉後期，北京對台介選動作會愈來愈多，就算「總統選舉」難以撼動，至少「立委選舉」還有可以操作的空間，倘若民進黨在立法院的席次無法過半，縱然贏得總統之位，但「朝小野大」的政局有利對台滲透；依此來看，在野是否能整合人馬參選總統不是重點，對北京來說，非綠的立委席次能否增加，恐怕才是介選的首要目標，這不止是影響當下，而是關係到未來整體情勢。

正如北京放風「大陸已做了各種準備，無論誰當選」。不論一個怎樣的台灣新任總統登場，北京期望的，已經並非只是不越過面前的「台獨」紅線就可以各自安好。兩岸政策依然是台灣總統參選人的必考題。

（內外因素）

（台選觀察）