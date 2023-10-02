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藍喊話讓郭恢復黨籍 郭辦：放話操作

【明報專訊】台灣在野陣營整合備受矚目，近日傳出藍營喊話讓鴻海創辦人郭台銘恢復黨籍，列不分區立委爭取立院龍頭。郭辦發言人黃士修昨表示，這是放話操作，顯示國民黨對郭柯有合作空間感到焦慮；郭台銘已獨立參選，是否恢復國民黨籍，「答案是不存在的」。國民黨主席朱立倫則反問，「黨內人士是誰？」表示國民黨內人士很多，國民黨都是誠心誠意，希望大家能夠團結一致。

中央社報道，在野陣營整合未明朗化，近日傳出有藍營人士喊話讓郭台銘恢復黨籍，列不分區立委爭取立院龍頭。郭台銘辦公室發言人黃士修昨下午接受媒體訪問時表示，這並非國民黨釋出善意，而是另一波放話操作。

郭辦：顯示國民黨憂柯郭合作

外傳國民黨秘書長黃健庭曾與郭台銘私下談合作，黃士修表示，民眾黨總統參選人柯文哲與郭台銘互動良好，兩人均強調政策理念；黃健庭可能記憶混亂，國民黨並無把握能在國會擁有過半席次，如何承諾讓郭台銘列不分區爭立院龍頭。

他說，不曉得國民黨是否害怕郭台銘與柯文哲有合作空間，再看柯文哲反擊國民黨的說詞，「國民黨可能非常焦慮」，但這些放話操作，卻都是郭柯兩人最討厭的權位分配。

至於連署情况，黃士修表示，國民黨近日在枱面上與枱面下，都對連署竭盡所能趕盡殺絕，但郭陣營仍獲不少回應，30萬份連署的基本門票一定會拿到。

2019年9月，郭台銘因不滿國民黨的2020年總統選舉安排而宣布退黨，由於申請恢復黨籍的禁令效期已過，郭台銘9月27日已能重新申請重返國民黨。對於傳聞，《聯合報》昨報道，朱立倫反問，「黨內人士是誰？」不知道就不要回答了。

對於是否希望郭重返國民黨，朱立倫表示，他誠心誠意開着大門，歡迎所有認同他們理念的朋友加入國民黨，或跟國民黨合作。

相關字詞﹕台灣大選 朱立倫 郭台銘 在野黨

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