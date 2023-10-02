國慶日逾30萬人天安門觀升旗

《北京日報》報道，清晨6時零5分，城樓吹響升旗號角，升國旗儀式正式開始。隨着口令，國旗護衛隊邁着正步走過城樓中央、金水橋。當升旗手高高揚起國旗，在國歌聲中緩緩升起時，現場觀眾齊唱國歌。6時10分，國旗升至旗杆頂端，萬羽和平鴿放飛並繞廣場盤旋。天安門廣場外，各地民眾線上觀看升旗儀式，並在留言區寫下對國家的祝福。

黨報《人民日報》昨發表國慶社論。文章指出，過去一年，面對風高浪急的國際環境和國內多重超預期因素的衝擊，「在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，全國上下團結奮鬥、頑強拼搏，黨和國家事業取得豐碩成果」。

文章還表示，當今世界變亂交織，百年變局加速演進，國家發展戰略機遇和風險挑戰並存。奮進新征程，「我們要增強歷史主動、發揚鬥爭精神，增強志氣、骨氣、底氣，知難而進、迎難而上，全力戰勝前進道路上各種風險挑戰」；在黨的旗幟下團結成「一塊堅硬的鋼鐵」，心往一處想、勁往一處使、擰成一股繩，匯聚同心共圓中國夢的強大合力；加快構建新發展格局，努力實現全年經濟社會發展目標。