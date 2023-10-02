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各地景區現人海 長城3分鐘走兩步 有網紅火鍋店排號645桌 淄博青年驛站提前半月訂不到

【明報專訊】內地中秋國慶八天長假引爆民眾出遊熱情，各地景區出現人海，有遊客進江蘇南京夫子廟5分鐘被人潮逼退，北京長城有網民感嘆長城3分鐘僅走兩步；四川成都網紅火鍋店排號達645桌，有網民曬圖稱等4個小時未排上；長假亦再度帶旺網紅城市山東淄博，有大學生稱原本想趁淄博旅遊降溫去「補烤」，豈料提前半個多月訂不到青年驛站。

《每日經濟新聞》報道，昨是中秋國慶假期第3天，全國多個景區發布門票已售罄的消息，有網民調侃稱，人還在路上，景區的票卻已經沒了。其中浙江省博物館之江館區，成為新晉「頂流」，截至前日中午，之江館10月1日至6日各時段線上預約已全部約滿；北京故宮1日至5日門票亦均已約滿。同樣情形的，還有國家博物館、八達嶺長城、敦煌莫高窟、湖南省博物館、陜西歷史博物館、四川三星堆博物館等。

多個景區門票售罄

在北京長城，有網民感嘆「爬長城一點都不累，因為3分鐘只要走2步」。上海外灘放眼全是人，遊客擠到水泄不通，一眼望不到盡頭。有遊客進去南京夫子廟，5分鐘被人潮勸退。

想在成都吃火鍋，奎星樓街一家網紅火鍋店在線排號已經達到645桌。有網民曬圖表示，「自己等了4個小時都沒排上。」而在甘肅張掖的景區，則出現「堵人」景象，棧道上放眼望去，一面是景一面是人，人群形成「長龍」。

而在今年年中因燒烤紅遍全國的山東淄博市，早前有報道稱當地旅遊已開始降溫。據《財經》雜誌，青島大學生非非想避開人潮「進淄補烤」，豈料還是低估了十一假期淄博的熱度。當她提前半個多月想訂一間青年驛站時，發現已經一間房都搶不到了。

從「淄博」在短片平台「抖音」上的搜索指數看，淄博的熱度在五一假期達到頂峰，但隨後便迅速滑落，幾乎回到爆火前的水平。幾個月來，每隔一段時間，都會有「淄博涼了」的聲音傳出，當地燒烤店大量倒閉，跟風賣網紅小吃的攤位攬不到顧客。但當地市民表示，實際客流量仍遠高於「淄博燒烤」成為網絡熱詞之前，「本來城市外來人員每天是100個人，因為爆火來了一萬人，熱度過去後每天來1000人。翻了10倍的人流量，怎麼可能是涼了呢？」

淄博酒店預訂同比增逾30倍

相較往年，淄博的旅遊熱度依然明顯提升，酒店預訂量較2019年的增幅位列省內首位。攜程預訂數據顯示，截至9月18日，國慶期間淄博酒店預訂同比增長30多倍，門票預訂同比增長50多倍。

據昨日各地公布的最新數據，重慶市著名網紅「打卡」地洪崖洞，9月30日遊客數量達到11萬人次，較節前增長近一倍。大足石刻景區接待遊客1.3萬人，同比增長157.19%；北京11家市屬公園和中國園林博物館同日共接待遊客57.86萬人次。天津古文化街景區遊客人數則突破12萬人次；山東省重點監測的200家旅遊景區，當日接待遊客267.9萬人，同比增長131.5%；實現營業收入1.9億元，同比增長169.2%。

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