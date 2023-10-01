多地國企拋售房產 專家料對樓市形成壓力

據《華夏時報》前天報道，山東濟南城市發展集團9月在中國招標投標公共服務平台發布一則公告，就房屋營銷代理服務項目招標，內容為旗下項目之中的1341套房源。業內人士測算，本次房源市場總價超過28億元。據報道，濟南城發將要轉手的房源數量可能不止這些。公告指，後續其他項目將根據招標人需求逐漸增加。

無獨有偶，廣州某國資集團9月28日甩賣總價值5億的400套準現房；9月20日，北京市朝陽區清河營東路6號院的中國鐵建國際城共計154套住宅開拍，轉讓方是北京市朝陽區住建委。此次甩賣房產之前，浙江湖州、河南鄭州等多個地區國資平台均曾下場收購存量商品住宅。本次出售房產的濟南城市發展也在收購之列。當時業內多方分析稱，政府、國企下場收購存量房產將有助緩解樓市壓力，加強保障性租賃住房的供應。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉推測，濟南如此大體量的房源拿出來賣，將對當前本已經開始下行的市場造成比較大的負面影響。

江西撫州買房抽大獎

近期各地樓市新政仍在密集發布，江西省撫州市政府為了振興樓市，上周二發布促樓市的相關措施，並宣布推出買房抽大獎活動，最高可獲100萬元獎金。《華爾街日報》引述法國興業銀行首席中國經濟學家姚煒說，允許房價進一步下跌是合理做法，但這是一個冒險的選擇，有很大的不確定性。