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往返香港高鐵單日客量今年新高 深圳鐵路車票售罄

【明報專訊】中秋國慶假期第2日（9月30日），全國鐵路、公路、水路、民航預計發送旅客總量5713.4萬人次。往返香港的高鐵客流量創今年新高。深圳鐵路近三天的車票基本售罄。

廣深港高鐵在假期首日（29日）共開出184列跨境列車，往返香港的客流達9.1萬人次，創今年新高。其中佔一半以上（4.6萬人次）是深圳往返。深圳鐵路在黃金周期間，共加開列車1100餘列，其中包括夜間高鐵227列。目前，深圳鐵路近三天的車票基本售罄，還有少量周邊城市的短途客票和無座票。

全國鐵路方面，假期首日發送旅客2009.8萬人次，單日發送量亦是創歷史新高。共開行列車1萬2537列，其中加開列車1854列。北京、上海、廣州分別發送旅客159.4萬、360.3萬、303.2萬人次。

系統推薦票價更貴「買長乘短」

假期難免票源緊張，近日很多人在買火車票時，遇到系統推薦「買長乘短」的情况。有網民表示，自己在「智行火車票」App搶一張29日下午從廈門北到福州南的車票，但二等座和無座車票都已售完。最下面有一行提示「多買12站」，如果這樣買的話，二等座顯示還有4張票，但票價就由原先的84元（人民幣，下同），變成了375元。

還有網民購買深圳北到廣州南的車票，系統卻推薦他「向後多買12站」，並提前在廣州南站下車。唯他需要支付3193元，比原本的票價貴3000多。網民戲稱，「要不我把整個高鐵包下來得了！」

針對這種「買長乘短」的情况，高鐵12306官方客服較早前曾回應，鐵路部門將優先滿足乘坐全程的旅客的需求。

相關字詞﹕國慶黃金周 國慶假期旅遊 高鐵

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