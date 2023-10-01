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吸外客谷消費 恢復免簽便利電子支付 文旅部：黃金周國內遊9億人次 年增86%

【明報專訊】旅遊業在8天黃金周再迎利好，國務院印發30條措施釋放旅遊消費潛力，其中在加強入境旅遊方面，要恢復各類免簽政策、提升簽證效率，為境外銀行卡提供便利等，吸引外國遊客。國家文旅部昨預計，今年中秋國慶假期，全國國內出遊達8.96億人次、按年增86%，國內旅遊收入7825億元人民幣、增138%。

自駕遊加劇塞車 旅遊熱點逼爆

新華社報道，公安部交通管理局表示昨日全國主幹公路交通流量，較前日的假期第一天有所回落，但較往年同期仍處高位，京津冀、長三角、珠三角、成渝等地出城易壅塞路段仍有緩行。湖南高速公路集團昨晚10時45分宣布，京港澳高速長潭段昭山收費站入口因主線車流量大實施交通管制，交通管制解除時間待定。

而在前日，全國多地的高速都在塞車。在合肥－安慶高速公路的安徽安慶境內，有車輛自燃導致嚴重塞車，由凌晨1時塞到早上8時。堵在路上的網民稱「少說幾萬輛車被堵」。今年自駕遊增多，進一步加劇堵塞，前天租車自駕遊訂單按年增近2倍，較2019年增長1.6倍。

旅遊熱門景點一票難求。北京故宮10月1日至5日門票均已約滿，四川三星堆博物館未來四天的門票也都售罄，安徽黃山的登山路上逼爆遊客。上海迪士尼的安檢口，凌晨3時就有人排隊；南京路步行街再次出動武警「拉鍊式人牆」控制遊客過馬路。

便利外客購票住宿 增國際航班

在長假期開啟之際，9月29日晚，國務院辦公廳印發《關於釋放旅遊消費潛力推動旅遊業高質量發展的若干措施》，以發揮旅遊業對推動經濟發展的作用。措施合共30條，包含加大優質旅遊產品和服務供給、加強入境旅遊工作等五大方面。

在加強入境遊方面，要進一步提升簽證辦理效率，提升簽證審查資訊化水準；有序恢復各類免簽政策，積極研究增加免簽國家數量；加強海外市場宣傳推廣，以及恢復和增加國際航班等。

目前，內地電子支付普及化讓境外遊客面對不少困難。《措施》明確，提升外籍旅客及港澳台居民持證預訂景區門票、購買車票、旅館住宿登記的便利化程度；提高入境旅客使用境外銀行卡，及各類電子支付方式便利程度，以及外幣兌換便利性。

中國疫後入境遊恢復緩慢，業界認為主要與外國人辦理簽證難有關。北京市入境遊客今年上半年僅40.79萬人，不到2019年全年的11%。同期，上海入境遊客124.15萬人，僅為2019年全年的13.8%。在入境遊客中，港澳台佔比較大，為21.4%。

建富地域文化特色鄉村旅遊重鎮

另外，鄉村遊、演唱會帶動經濟是今年旅遊消費新趨勢，《措施》提到要興建一批富有地域文化特色的鄉村旅遊重點村鎮等，引導戲劇節、音樂節、藝術節、演唱會等業態發展，豐富「音樂+旅遊」、「表演+旅遊」等業態。

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