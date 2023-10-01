習：防躺平思想蔓延 打贏核心技術戰

推動中國式現代化

強調處理6重大關係

習近平表示，推動中國式現代化需要正確處理好一系列重大關係，「這裏我重點強調6個面向」，包括要正確處理頂層設計與實踐探索、戰略與策略、守正與創新、效率與公平、活力與秩序、自立自強與對外開放等一系列重大關係。

「中國式現代化應當而且能夠實現活而不亂、活躍有序的動態平衡。」習近平說，要鼓勵科學家、企業家、文藝家等各方面人才特別是青年人才創新、創造；積極發展黨內民主，保障黨員權利，採取切實有效措施解決不願擔當、不敢擔當、不善擔當等問題，充分調動廣大黨員幹部幹事創業的積極性。

加強輿論引導勞動實幹奮鬥

習近平要求，加強社會輿論引導，形成勞動、實幹、奮鬥的正確導向，防止輕視勞動、不勞而獲、一夜暴富、坐享其成、消極躺平等不良思想滋長蔓延；正確處理新情勢下人民內部矛盾，教育引導人民群眾通過理性合法途徑表達利益訴求、維護合法權益。

對於科技發展，習近平強調堅持把中國發展進步的命運牢牢掌握在自己手中；健全新型舉國體制，強化國家戰略科技力量，以國家戰略需求為導向，集聚力量進行原創性引領性科技攻關，堅決打贏關鍵核心技術攻堅戰。同時，要不斷擴大高水準對外開放，維護多元穩定的國際經濟格局與經貿關係，拓展中國式現代化的發展空間。

習近平提到，中國式現代化既要創造比資本主義更高的效率，又要更有效地維護社會公平；要毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展；破除階層固化的體制機制障礙，暢通社會上升通道。

文章是2月7日中共二十屆新進中央委員、候補委員和省部級主要領導幹部舉行研討班時，習近平的講話內容之一，部分首次曝光。正值內地經濟下行之際，《求是》在中華人民共和國成立74周年刊出該文，引起內地輿論關注。