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中美談亞太 願續溝通 美媒：何立峰王毅有望訪美 準備習拜會

【明報專訊】中美互動近日釋出向好跡象，中國外交部副部長孫衛東周三（27日）在華盛頓，與美國主管東亞與太平洋事務的助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）舉行亞太事務磋商，雙方同意繼續保持溝通。美媒消息指中國國務院副總理何立峰、外長王毅近期有望先後訪美，為國家主席習近平11月到美國訪問鋪路。

外交部網站通報，根據中美雙方達成的共識並應美方邀請，孫衛東赴美與康達磋商，雙方圍繞着中美關係、亞太地區情勢、各自地區政策及共同關心的國際和地區問題「坦誠、深入、建設性地」交換了意見。孫衛東闡述了中方在台灣問題上的立場，強調一個中國原則是台海和平穩定的基石；並就美國推行所謂「印太戰略」及南海等議題顯示中方立場。中國強調，中美在亞太開展良性互動符合雙方的共同利益，也是區域國家的共同願望。

美國國務院發布的摘要指出，康達與孫衛東皆重申，美中在意見分歧與合作領域都應維繫開放溝通渠道。孫衛東同日還會見美國署理副國務卿盧嵐（Victoria Nuland）。消息指雙方官員都有意保持溝通，為習近平與美國總統拜登的會晤做準備。

倘兩國矛盾觸發 訪美行程或告吹

《華爾街日報》周四引述知情人士報道，中美正在討論何立峰訪問華盛頓的相關事宜，若成事，將是拜登上任以來訪美的最高級官員。與此同時，中美也正討論王毅10月訪美，為「習拜會」做準備。

蘇利文此前感謝中方幫助協調一名非法進入朝鮮的美軍士兵回國，中國外交部亦回應是「從人道主義出發提供了必要的協助」。報道引述美國官員稱，蘇利文10天前與王毅會面時提出這一請求，中方答應了並付諸實行，此舉進一步緩和了中美緊張關係。該官員並認為，「這表明習近平有更大機會參加11月三藩市亞太經合組織（APEC）領導人峰會」。報道補充，目前中美關係的進展仍是暫時的，因兩國在大多數問題上依舊存在嚴重分歧，而矛盾不知何時會被觸發，導致峰會或中方官員訪美行程告吹。

布林肯口風轉硬 稱華正設法超美

美國國務卿布林肯周四（28日）就在大西洋月刊（The Atlantic）主辦的論壇表示，中國正設法超越美國，成為全球軍事、經濟、外交上的「主導力量」。布林肯過去慣常的表述是，中國渴望「重新塑造國際秩序」。他當天也就台海局勢發表評論稱，若北京的行動引發台灣危機，全球經濟也會陷入危機，「我認為中國聽到全球各國加強釋出的信息是『別生事』。」

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