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北京聞風：國慶遊火爆 後生仔熱中為興趣埋單 ／文：鍾鳴九

【明報專訊】內地昨日（29日）開始超長公眾假期，「中秋+國慶」八日連休吸引大量民眾出遊。有業界人士表示，內地旅遊市場今夏以來就一直較旺。其中，年輕人對旅行目的地的選擇與過往有所不同，「反向旅遊」、演唱會旅遊等特點突出。

高鐵是內地民眾較為喜歡的出行方式。放假前一兩天的北京到成都、北京到呼和浩特、北京到廣州等地的高鐵票都是開賣即售罄，有旅客驚呼「比春運還難搶」。國家鐵路集團消息，自9月27日至10月8日，鐵路預計發送旅客1.9億人次，超過2019年同期運客量，為近年最高值。

放假前一日（28日）的晚間，往日夜間人流量較少的北京西站，其繁忙程度不輸春運。一位在北京讀書的大學生說，假期期間，他們準備到河南省的南陽市參加迷笛音樂節，然後再順便在附近城市走走，「沒準備往大城市或者旅遊『點讚』」。

「反向旅遊」是當前內地年輕人旅遊呈現的一大特點。中國旅遊研究院院長戴斌接受內地媒體採訪時表示，一部分人不去熱點城市旅遊，而改去二、三線城市，甚至三、四線城市，因為小城市旅遊的性價比較高，人也較少。另一方面，現在遊客在旅遊目的地不僅看美景、品美食，更多是參與新潮的藝術、演藝集會活動。

小城性價比高 「反向旅遊」興起

國慶期間，除了上述迷笛音樂節，側田、張信哲等歌手也將在廣州、南昌、合肥等地開演唱會，目前門票早已售罄。演唱會帶來的相關消費往往能為當地提供不俗收入。6月29日至7月2日，周杰倫在海口連開4場演唱會，每場觀眾約3.8萬人，很多歌迷從全國各地飛往海口。據統計，周杰倫演唱會期間，海口實現旅遊收入9.76億元人民幣。

因應旅遊人群出遊目的的變化，近日，中國文旅部相繼發布「全國旅遊演藝精品名錄」及「2023年國慶假期體育旅遊精品線路」。其中涵括黔東南「村BA」、「村超」體育旅遊線路、張家口崇禮戶外體育旅遊線路、草莓音樂節等深受年輕人喜歡的項目。

其實，今年夏季以來，內地的旅遊市場即呈現持續活躍態勢。一位內地旅遊業從業者對筆者表示，今年除了五一、暑假這些傳統的旅遊旺季，連平常的周末都有很多年輕人外出旅行。

對此，北京大學國民經濟研究中心主任蘇劍認為，年輕人的消費觀念與過去有所不同，部分年輕人對大宗消費的熱情不高，更喜歡將收入花在旅遊一類的興趣消費上，為個性化需求埋單。他預期，隨着年輕一代生活理念的轉變，這股消費的熱潮還會延續下去。

文：鍾鳴九

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