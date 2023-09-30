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民眾黨提非綠整合 民調輸者退選

【明報專訊】台灣民眾黨昨（29日）針對在野陣營整合方式，提出由第三方民調選出最強人選，輸者退選，引發朝野關注；國民黨總統參選人侯友宜回應說，「我們都會團結在一起」，大家最期待的是政黨輪替；擬獨立參選的鴻海創辦人郭台銘則以「俠之大者，為國為民」回應。

侯友宜：換政府是最重要目標

中央社報道，柯文哲競選辦公室發言人陳智菡表示，選出民調最強人選，才足以挑戰民進黨總統參選人賴清德。對於是否覺得藍白合議題被柯文哲主導，侯友宜昨說，大家都有共同理念與想法，換一個清廉有效率政府，解決人民痛苦，才是參選最重要目標。

已啟動連署行動的郭台銘昨走訪苗栗縣頭份連署總部，他被問到該議題時表示，「金庸的華山論劍雖然精彩，不過我還是比較喜歡《射雕英雄傳》裏的一句話『俠之大者，為國為民』，適逢中秋節，祝願闔家團圓，在野團結。」而在《神雕俠侶》中，郭靖教導楊過「為國為民，俠之大者」廣為讀者所知。

郭台銘：華山論劍不如為國為民

郭台銘辦公室發言人黃士修說，民眾黨的提議在執行上有困難，認為民眾黨為反擊國民黨操作，卻掉進國民黨權位分配論述陷阱，而郭台銘立場與柯文哲一致，應先談國政理念，呼籲柯辦勿落入國民黨思維框架。

苗栗通霄白沙屯拱天宮建廟160周年慶典昨日開幕，正發力角逐2024總統大位的台灣副總統賴清德、新北市長侯友宜、民眾黨主席柯文哲、永齡基金會創辦人郭台銘均到場致賀，根據廟方安排一起參加團拜，隨後也分別上台致辭。這是4人宣布參選後，因媽祖而首度同框，不過4人之間僅禮貌致意握手，少有互動。

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