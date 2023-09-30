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長假首日提前大塞車 有八小時未出廣東

【明報專訊】中秋連國慶長假期開鑼，內地昨迎來客流量高峰，交通運輸部通報，鐵路、公路、水路、民航預計發送旅客總量6320.5萬人次，比2022年同期（國慶假期首日）增長53.2%。

在放長假的前一日（28日），不少人為了避開塞車已提早深夜出發，結果廣東、北京多地都出現提前大塞車。自駕遊車主們紛笑稱，「大家預判了大家的預判」、「聰明人都堵在路上」。在廣東省，有人堵了八、九個小時還沒出省。回湖南永州過節的吳先生，提前準備了牛腱、雞爪、鴨爪，在服務區插電做飯，一家人在塞車時直接開吃。在成都，交警發布交通提示擁堵持續時長超過200分鐘。微博有帳號發出進入西藏道路塞車短片，盤山公路變成發色長龍。

高鐵分流運力過剩 機票大減價

雖然民眾出行意欲強，但有不少網民反映，提早購買的機票臨近國慶卻大幅降價。一名網民指自己提早一個月，花了4600元預訂成都至伊寧的往返機票，但卻發現機票跌到1,800元，跌了六成。

據「界面新聞」報道，除了高鐵分流，機票跌價原因之一是運力過剩。國慶假期期間，計劃執行總航班量近14萬班，日均航班較2019年同期增約20%。

不過截至9月25日，中秋國慶假期間的機票預訂量僅恢復至2019年水準。航班管家數據商業部總經理王磊認為，今年新增了一些新的機場，帶來了更多的航班。

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