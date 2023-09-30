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傳統熱點人潮湧 小城旅遊成新寵 分析：「小機場」城市高性價比 「體驗式旅遊」佔比增

【明報專訊】內地中秋、國慶連休八天（9月29日至10月6日），這個被預估為「史上熱度最高的國慶黃金周」，傳統旅遊熱點人山人海再現，不過以往相對冷門的三四線城市，例如以燒烤聞名的淄博、舉辦音樂節的南陽等地，以及部分擁有「小機場」（支線機場）的小城市，如今也成為了旅客熱捧的新去處。

據攜程發布的預測報告，「十一」是全年齡層的旅遊消費節點，也是家庭出遊高峰，沉浸式、養生式的反特種兵旅遊是許多家庭的首選。從電視劇《狂飆》拍攝地江門，到淄博燒烤、河南許昌胖東來（一間知名超市），三四線城市正成為今年旅遊黑馬。包括山東淄博、吉林延邊、廣西防城港、甘肅酒泉、河南南陽、四川廣元、河北承德等城市的假期產品預訂量，按年增長超過10倍。

去哪兒大數據研究院分析，低價、不擁擠的「小機場」城市以其完善的基礎建設、獨特的人文環境、高性價比，吸引遊客前往。熱中於比價的年輕人選擇邯鄲、洛陽、柳州、淮安、伊春等擁有支線機場的「小城市」，「小機場」城市或將迎來新的客流高峰。

廣東省體改研究會執行會長彭澎向「第一財經」指出，中國人的旅遊觀念和興趣由初期選擇熱門、著名景點，到現在「體驗式旅遊」佔比愈來愈高。現在的旅遊目的地，也比以前大幅分散。

視頻音樂節賽事可成旅遊觸發點

除了常規打卡拍照遊，一些年輕人選擇追演唱會、音樂會過長假。例如，小城南陽在國慶期間舉行三天四夜（9月29日至10月2日）的中原迷笛音樂節，該市市委書記出馬籌備，調度全市力量迎賓，該市酒店預定量按年增57倍。甘肅嘉峪關市將舉行馬拉松比賽，拉動了機票預訂量同比增長3倍，酒店訂單同比增長7倍。

「激發遊客出遊的觸點越來越小，一支視頻、一頓美食、一場音樂節、一場賽事，都可能促成『說走就走』的旅行。」攜程研究院高級研究員謝曉青說。

彭澎指出，小城旅遊受捧，有助於豐富旅遊業的產品和業態，進而促進旅遊業的均衡、健康發展。小城旅遊熱也將使得許多地方經濟，獲得新的成長點。

專家指小地方受捧利旅業均衡發展

來自國鐵集團的統計數據，94.9%的受訪對象的假期出遊意願為非常強烈，或比較強烈。中國旅遊研究院院長戴斌早前預判，這次長假將是史上熱度最高的一次國慶黃金周，平均每天會有超過1億人次出遊。

從整體而言，國慶熱門旅遊目的地前十依然是北京、上海、成都、杭州、廣州、西安、重慶、南京、深圳、長沙。其中杭州因舉辦亞運會，整體訂單預訂量同比增長超過5倍。本報記者昨在杭州所見，由於限行，市內沒出現擁堵，在杭州步行街出口搭的士十分順利。

出境遊方面，假期首日出境訂單較今年五一增長54%。其中，對中國旅客實施5個月免簽政策的泰國，出境遊訂單較去年國慶首日增長超28倍，已基本恢復至2019年同期水平。

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