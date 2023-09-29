中國：本月23日已主動收回黃岩島浮欄

菲美呂宋島以南軍演 5國參與

西班牙埃菲社引述菲律賓海軍近日發布聲明，將於10月2日至13日在菲律賓呂宋島以南地區與美國等國家舉行年度軍事演習。除了美菲，日本、加拿大、英國、法國和澳州的海軍也將參加，新西蘭和印尼將派出觀察員。菲律賓海軍表示，演習旨在進一步提升菲律賓海軍作為國家海上安全行動近海作戰部隊的海戰能力。演習內容將包括反潛、反水面、防空和電子戰等方面的訓練。

此前，菲律賓海岸警衛隊聲稱已拆除了中國在黃岩島東南部海域放置的300米長「浮動屏障」，又補充中國海警已清除屏障殘餘物，雙方沒有對峙或衝突。中國外交部前天回應斥菲方的行動是「自娛自樂鬧劇」，又奉勸菲方不要「挑釁滋事」。

中國海警局新聞發言人甘羽27日深夜亦補充，菲律賓漁業和水產資源局公務船22日未經中國政府批准，非法進入黃岩島附近海域「滋事挑釁」。中國海警依法採取喊話警告、航路管制等必要措施對其有效管控，針對菲船衝闖潟湖臨時佈放攔阻網具，事後於9月23日主動收回攔阻設施、恢復常態管控，現場操作專業規範、合法合理。

甘羽說，菲方所謂拆除中方攔阻網具，完全是揑造事實、自導自演，又重申中國海警將依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動，堅決維護國家主權和海洋權益。