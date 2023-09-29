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台造海鯤號下水禮 蔡英文：我們做到了

【明報專訊】台灣首艘自主建造的潛艇昨日在高雄舉行下水典禮，正式命名為「海鯤號」（Narwhal）、舷號為711。台灣總統蔡英文表示，潛艦台造是堅定守護台灣具體實踐。不過潛艇僅象徵性觸水，並以青天白日滿地紅旗遮蓋正面，掩蓋魚雷發射管等機敏設施，隨後還將作各項測試。台軍方稱，自造潛艇是不對稱戰力的關鍵，要阻止解放軍進入太平洋包圍台灣。大陸國防部昨回應表示，這不過是「螳臂當車」。

中央社報道，「海鯤」作為台造潛艦的原型艦，昨上午在台船高雄廠區舉行「命名暨下水典禮」，由蔡英文親自主持。她致辭時強調，潛艇台造不止是目標，更是堅定守護台灣的具體實踐，是台軍發展不對稱戰力的重要裝備，「就算需要承擔風險、挑戰再多，台灣也一定要跨出這一步。各位，我們做到了」。

台媒：軍方規劃籌建救難艦

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅亦受邀出席典禮。現場僅露出潛艇艦艏，播放縮時建造影片，並披露船模、潛航、爆震等實驗過程。這艘潛艇由台船設計建造，前後耗時7年。台船董事長鄭文隆表示，潛艇的自製率達到40%，台灣大概有百家廠商參與製造，強調「海鯤」的性能「絕對是優於現役潛艦」。

由於艦殼有聲納等機密設備待測試，「海鯤」昨日僅象徵觸水，典禮結束後將繼續完成安裝、測試及海試，再交給台海軍測評戰鬥系統及準備建軍，預計將在2024年底前正式交付。台媒指，屆時加上現役的兩艘劍龍級潛艇，台灣將有3艘具備完整作戰能力的潛艇。為強化潛艇救援能量，軍方還規劃籌建一艘救難艦，經費預估達百億新台幣。

陸：阻解放軍進太平洋「癡人說夢」

大陸國防部新聞發言人吳謙昨日下午在記者會就此評論，「不過是螳臂當車，終將會自取滅亡」，形容台灣想要以自造潛艦阻止解放軍進入太平洋是「癡人說夢」。

大陸外交部發言人毛寧昨回應相關提問表示「這不是一個外交問題」，她亦強調，台灣是中國領土不可分割的一部分，兩岸統一必然要實現。毛寧另稱，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，揮霍台灣老百姓的血汗錢，購買武器，製造兩岸的對立對抗，只會破壞台海的和平穩定。

相關字詞﹕台灣海軍 蔡英文 高雄 台造潛艇 海鯤號

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