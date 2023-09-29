英雄聯盟韓隊勝中國 與中華台北爭冠

賽後訪問中，中國隊隊長田野表示，「我自己的發揮也沒有特別好。其他隊員都有打得比較突出的點。」對於今天的銅牌戰，田野說：「也是非常重要的，希望能汲取教訓，發揮得更好。隊員們也是，調整好狀態吧。」

除了給中國隊的選手加油，作為一直以來的老對手，中國的粉絲也對韓國隊的選手們給予非常高的關注度與熱情。韓國選手鄭志勛（音譯，遊戲ID：Chovy）在賽後表示，「亞運會比賽場地非常好，觀眾們也很熱情。」對於隨後與中華台北隊的決賽，Chovy也表示，「作為運動員是時刻不能放鬆警惕的，雖然對於我們來說中國隊是最強有力的對手，但是對於其他的對手，我們也不會掉以輕心。」

缺席半決賽 「大魔王」稱身體不好

而作為此次英雄聯盟項目最受關注的選手之一，被稱為「大魔王」的韓國隊員李相赫（音譯，遊戲ID：Faker）並沒有參加昨日的半決賽。Faker在接受訪問時表示，「從昨天開始感到身體狀態不太好，所以戴上了口罩。」雖然沒有出現在粉絲面前，但Faker表示：「在現場聽到了很多加油的聲音，所以也非常開心。」

明報記者