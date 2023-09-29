重慶總工會前主席鄭洪涉受賄被捕

公開資料顯示，鄭洪生於1955年5月，重慶江津人。鄭洪常年在重慶工作，先後在江津、大足、合川、九龍坡等重慶區縣任職，2018年1月卸任重慶市人大常委會副主任，退休5年後即將年滿68歲時落馬。3月16日，中央紀委國家監委通報鄭洪涉嫌嚴重違紀違法受查。

鄭洪是今年全國兩會後首名被查的「中管幹部」（中共中央直接管理的幹部）。8月30日，官方通報鄭洪被開除黨籍。他被指「違背黨中央關於工會工作決策部署，將黨和國家的榮譽私相授受」、「在幹部職務晉升等工作中為他人謀取利益」、「違規干預和插手司法活動」等。

通報又稱，鄭洪構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、利用影響力受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

曾與薄熙來孫政才有工作交集

由於常年在重慶從政，鄭洪與前兩任已落馬的重慶市委書記薄熙來、孫政才都有工作交集。薄熙來已於2013年9月因受賄罪、貪污罪、濫用職權罪，被判處無期徒刑。孫政才於2018年5月因受賄罪被判處無期徒刑。