謝鋒：中美關係出現止跌企穩迹象

促美停制裁中國企業個人

據「中國駐美國大使館」微信公眾號昨發布消息，9月27日晚，中國駐美國使館舉辦疫後首次線下國慶招待會。謝鋒致辭表示抵美工作4個月來，與美各界新老朋友廣泛接觸交流，一方面明確感受到中美關係發生的巨大變化，另一方面又真切體會到中美關係有「三個沒有變」：中美相互依存的現實並沒有改變，兩國人民交流合作的熱情更沒有改變，國際社會對中美關係總體穩定的期待也沒有改變。

謝鋒表示，在兩國領導人引領下，在雙方共同努力下，中美關係近期出現一些止跌企穩的積極迹象，兩國加強對話合作取得一些積極進展，最重要的是雙方同意重返峇里島議程，落實習近平和拜登達成的重要共識。

謝鋒也提到，相互尊重是中美交往互動的前提，中國不干涉美國內政、不賭美國輸，美國也應尊重中國的主權和領土完整，按照中美三個聯合公報的原則妥善處理台灣等重要敏感問題。美方應停止制裁中國企業和個人，合作共贏是雙方應當爭取的目標。

國防部：兩軍交往未中斷

另邊廂，國防部昨舉行記者會。國防部新聞發言人吳謙大校表示，中美兩軍交往並未中斷，雙方通過軍事外交渠道保持着坦誠有效的溝通。吳謙稱，美方缺少的不是溝通管道，而是正視現實、改正錯誤的勇氣和行動；「我們要求美方拿出切實的行動，為兩軍關係重回正軌創造條件」。