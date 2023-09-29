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國慶招待酒會 未見防長李尚福

【明報專訊】國務委員兼國防部部長李尚福（圖）已未在公眾場合亮相長達一個月，引起外界猜測。慶祝中華人民共和國成立74周年招待會昨晚在人民大會堂舉行，約800名中外人士相聚一堂。翻查央視片段，仍未見李尚福身影。此外，已去職的外交部前部長秦剛也未在酒會出現。

李尚福及秦剛是現任國務委員。昨晚的國慶招待酒會，在京的現任及卸任等不少黨政軍高官大都出席，但央視新聞聯播畫面顯示，仍未見二人身影。

此前，外界流傳高層在對中央軍委裝備部的武器採購等問題作帳目清查，李「神隱」料與配合審查有關。2017年9月至2022年10月，李尚福曾任中央軍委裝備發展部部長。

中共中央政治局前日下午舉行第八次集體學習，國務委員可以列席集體學習，但央視畫面顯示，李尚福和秦剛都缺席會議。此前，第五次、第六次及第七次集體學習，李尚福均有參加。

涉貪受查？ 國防部：不了解情况

昨日，國防部舉行新聞發布會。據中央社報道，對於李尚福據傳因涉貪而受查，對於此項消息是否屬實，以及他仍是否國防部長，國防部發言人吳謙稱，不了解相關情况。

對於李尚福的去向，吳謙在會上表示，「你談到的情况，我不了解」。有外媒追問，北京香山論壇將於10月底舉行，屆時李尚福會否與會，吳謙表示，「關於北京香山論壇的進一步消息，我們會適時發布」。北京香山論壇因新冠疫情而停辦3年，在2019年的第九屆北京香山論壇上，時任國防部長魏鳳和與會。

相關字詞﹕酒會 秦剛 李尚福

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